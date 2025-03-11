EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri, yılda 12 kez düzenli olarak yapılmakta ve her ay belirli tarihlerde hesaplara aktarılmaktadır. Mart ayının ilk haftası sona ererken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeme tarihleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Özellikle bayram dönemi öncesinde ödemelerin erken yapılma olasılığı, sosyal medya ve diğer platformlarda gündeme geldi. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman, hang, tarihte hesaplara yatacak? İşte, ayrıntılar...