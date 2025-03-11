Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
16:15
EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ödemeleri, memur maaşı katsayısına göre hesaplandığı için yılda iki kez artış göstermektedir. Ocak ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 10.125 TL'ye yükseldi. Mart ayı ödemeleri için ise gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. Ödemeler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulanabilir ve illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacaktır. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman, hang, tarihte hesaplara yatacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...