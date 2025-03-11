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Haberler Galeri EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 16:15

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri, memur maaşı katsayısına göre hesaplandığı için yılda iki kez artış göstermektedir. Ocak ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 10.125 TL'ye yükseldi. Mart ayı ödemeleri için ise gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. Ödemeler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulanabilir ve illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacaktır. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman, hang, tarihte hesaplara yatacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri, yılda 12 kez düzenli olarak yapılmakta ve her ay belirli tarihlerde hesaplara aktarılmaktadır. Mart ayının ilk haftası sona ererken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeme tarihleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Özellikle bayram dönemi öncesinde ödemelerin erken yapılma olasılığı, sosyal medya ve diğer platformlarda gündeme geldi. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman, hang, tarihte hesaplara yatacak? İşte, ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Bakanlık tarafından yapılacak ödemeler, Mart ayında illere göre 15 ve 31 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Ödemelerin önceden yapılmasına dair ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL SORGULANABİLİR?
Evde bakım maaşının hesaplara geçtiğini kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, bakiye takibini cep telefonları aracılığıyla da yapabilirler. Ziraat Katılım Bankası'ndan maaşını alan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderebilirler. Bu işlem ile bakiye sorgulaması yapılabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Mart ayı evde bakım maaşı yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı itibariyle evde bakım maaşına önemli bir zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %11,54 oranındaki artışla birlikte, 2025'in ilk 6 aylık dönemi için evde bakım maaşı 7 bin 609 TL'den 10 bin 125,55 TL'ye yükseldi.