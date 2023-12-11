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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:06

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Günce evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık ayı için de araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ödemeleri sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmakta. Bu noktada hak sahibi vatandaşlar, "evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt aramakta. Bakım ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemeler her ay hesaplarına yatıyor. Peki, Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık 2023

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aralık evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği, vatandaşların hesaplarına yatıyor. İşte, Aralık 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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