Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2023 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.