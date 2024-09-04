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Haberler Galeri Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:13

Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...

Evlenecek gençler dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere faizsiz evlilik kredisi sağlayan Aile Gençlik Fonu hakkında yeni dönemin başladığını duyurdu. Aile Gençlik Fonu çerçevesinde evlenenlere verilen faizsiz evlilik kredisi için kapsam genişlerken şartlar da değişti. Bu kapsamda evlilik kredisi için gelir seviyesine ilave rakam geldi. İşte parayı almanın en kolay yolu…

FARUK ERDEM
Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...

Öncelikle 6 Şubat depreminin yaşandığı bölgede başlatılan uygulamaya yeni iller eklendi. Giderek yaygınlaşacak ve tüm Türkiye genelinde uygulanacak sistem Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da uygulanmaya başlayacak.

Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...

BAKAN AÇIKLADI

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk kez başvuruları yapılan evlilik kredisine bu güne kadar 12 bin 132 çift başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını ve bu kapsamda yeni illeri de dahil ettiklerini açıkladı. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında yer alan Karabük, Bartın ve Zonguldak da artık bu destekten yararlanabilecek. Desteğin kapsamı daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Kredi gençlere faizsiz ve 2 yıl ödemesiz bir destek sağladığı için büyük ilgi görüyor.

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Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...

HANGİ İLLERDE GEÇERLİ

Faizsiz evlilik kredisi başlangıçta Adıyaman, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanıyordu. Şimdi ise bu illere Karabük, Bartın ve Zonguldak da eklendi. Bu illerde yaşayan ve başvuru şartlarını sağlayan çiftler, devletin sunduğu bu imkandan faydalanabilecek.

Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...

ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK

Bakan Göktaş, pilot uygulama sürecinde sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda bazı şartlarda düzenlemeye gittiklerini belirtti. Özellikle gelir kriteri konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekirken, bu sınır artık 2.3 asgari ücret (Brüt 46.004 TL Net 39.104 TL ) olarak belirlendi. Böylece geliri iki asgari ücreti geçen çok sayıda çift de krediyi alabilecek.

Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...

E-DEVLETTEN BAŞVURULUYOR

Belli gelir kriterini sağlayan çiftler için ödenen 150 bin TL'lik faizsiz kredinin başvuruları e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden de başvuru imkanı bulunuyor.

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