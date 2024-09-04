Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
14:13
Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor, şartlar kolaylaşıyor...
Evlenecek gençler dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere faizsiz evlilik kredisi sağlayan Aile Gençlik Fonu hakkında yeni dönemin başladığını duyurdu. Aile Gençlik Fonu çerçevesinde evlenenlere verilen faizsiz evlilik kredisi için kapsam genişlerken şartlar da değişti. Bu kapsamda evlilik kredisi için gelir seviyesine ilave rakam geldi. İşte parayı almanın en kolay yolu…