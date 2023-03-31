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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT'de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:30

EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT'de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı ve Mart ayı içerisinde 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. Bir kısım EYT'linin emekli maaşı bağlanma işlemi tamamlanırken, SGK çalışanları yoğun emek harcayarak hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştiriyor. Burada maaş bağlanma konusunda bir gecikme olsa bile Mart ayında başvuru yapan bütün EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak. Öte yandan EYT'liler emekli maaşı ile birlikte 3 ödeme daha hak edecek. İşte EYT'de ilk maaş ödeme takvimi ve tüm hak edişler...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT’de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!

Son dakika EYT haberleri...Resmi Gazete'de yayımlanan yaş şartı içermeyen EYT düzenlemesi 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kşi bulunuyor. Bunların 1,5 milyonu emeklilik başvurularını gerçekleştirdi. Mart ayı içerisinde başvurusunu gerçekleştiren EYT'liler, Nisan başı itibarıyla emekli maaşı ve diğer ödemeler dahil tüm haklarını alacaklar. Peki EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT’de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!

EYT'DE EMEKLİ MAAŞLARI BAĞLANIYOR

Tarihi emeklilik yasası düzenlemesi sonrası SGK'ya 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. SGK çalışanları yoğun mesailer gerçekleştirerek bir kısım EYT'linin maaş bağlanma işlemlerini gerçekleştirdi. Daha emekilik başvurusu için işlemleri tamamlanmamış EYT'lilerin hiçbir hak kaybı olmayacak. MarT ayı içerisinde başvuru yapan tüm hak sahipleri 1 Nisan'dan itibaren tüm hak edişlerini alacak.

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EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT’de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!

SGK'DA HUMMALI ÇALIŞMA

Emekli maaşları bağlanma işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Türkiye genelindeki Sosyal Güvenlik Kurumları'nda yoğunluk yaşanıyor. SGK çalışanları insan üstü gayret göstererek tüm EYT'lilerin emekli maaşı için çalışıyor.

EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT’de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!

SGK ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

EYT'de maaş bağlanma sürecinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına ödenen fazla mesai ücretleri için düzenleme yapıldı. Düzenleme ile SGK çalışanlarının fazla measi süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Fazla mesai ücreti de 3 ay boyunca 27 liradan 54 liraya yükseltildi.

EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT’de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Ocak zammı öncesi bu rakam 3500 TL'ydi. Böylece 2023 yılında en düşük emekli maaşı yüzde 114'ün üzerinde zamlandı. Öte yandan bayram ikramiyesi de 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Yasanın kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Emekli zammı düzenlemesinden bütün EYT'liler de faydalanacak.

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