Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:30

EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı bağlanıyor! Hak kaybı olmayacak: EYT'de ilk maaş ile 3 ödeme daha olacak!

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı ve Mart ayı içerisinde 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. Bir kısım EYT'linin emekli maaşı bağlanma işlemi tamamlanırken, SGK çalışanları yoğun emek harcayarak hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştiriyor. Burada maaş bağlanma konusunda bir gecikme olsa bile Mart ayında başvuru yapan bütün EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak. Öte yandan EYT'liler emekli maaşı ile birlikte 3 ödeme daha hak edecek. İşte EYT'de ilk maaş ödeme takvimi ve tüm hak edişler...