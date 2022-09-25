EYT'DE KAPSAM GENİŞLİYOR: STAJ SİGORTASI DA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Staj sigortası ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.