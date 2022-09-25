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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: EYT'de kapsam genişliyor: Birçok vatandaşa erken emeklilik fırsatı geliyor!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 11:17

EYT SON DAKİKA: EYT'de kapsam genişliyor: Birçok vatandaşa erken emeklilik fırsatı geliyor!

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 2022 yılının ikinci yarısında çalışmalar hız kazanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 milyonu aşkın vatandaşın merakla beklediği, 'Staj süresi emeklilik kapsamına alınacak mı?' konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin konunun EYT içinde değerlendirileceğini belirtti. Peki staj sigortası nasıl emeklilikte kullanılacak? Kimler EYT'li olacak? Son dönemde birçok yanlış bilgi vatandaşın kafasını karıştırmaya başladı. İşte EYT'de son durum ve doğru bilinen tüm yanlışlar...

SABAH MEMURLAR
EYT SON DAKİKA: EYT’de kapsam genişliyor: Birçok vatandaşa erken emeklilik fırsatı geliyor!

Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ederken bir müjde de staj sigortası ile çalışma hayatına başlayan sigortalılara geldi.

EYT SON DAKİKA: EYT’de kapsam genişliyor: Birçok vatandaşa erken emeklilik fırsatı geliyor!

EYT'DE KAPSAM GENİŞLİYOR: STAJ SİGORTASI DA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Staj sigortası ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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EYT SON DAKİKA: EYT’de kapsam genişliyor: Birçok vatandaşa erken emeklilik fırsatı geliyor!

Mevcut düzenlemeye göre staj ya da çıraklık sigortasında sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sağlık primleri yatırılıyor.

EYT SON DAKİKA: EYT’de kapsam genişliyor: Birçok vatandaşa erken emeklilik fırsatı geliyor!

Bu primler kısa vadeli sigorta kollarından sayıldığı için emeklilik hesabında kullanılamıyor.

EYT SON DAKİKA: EYT’de kapsam genişliyor: Birçok vatandaşa erken emeklilik fırsatı geliyor!

Bu durumda staj sigortasının yapıldığı tarih de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediği için emeklilik hesaplaması bu tarihe göre değil uzun vadeli sigorta kollarından primlerin yatırıldığı günden başlatılıyor.

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