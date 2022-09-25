Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 2022 yılının ikinci yarısında çalışmalar hız kazanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 milyonu aşkın vatandaşın merakla beklediği, 'Staj süresi emeklilik kapsamına alınacak mı?' konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin konunun EYT içinde değerlendirileceğini belirtti. Peki staj sigortası nasıl emeklilikte kullanılacak? Kimler EYT'li olacak? Son dönemde birçok yanlış bilgi vatandaşın kafasını karıştırmaya başladı. İşte EYT'de son durum ve doğru bilinen tüm yanlışlar...