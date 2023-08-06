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Haberler Galeri EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber: 1 lira dahi borcu olsa...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 07:09

EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber: 1 lira dahi borcu olsa...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 2 milyonu geçti, 650 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

HAZAL ATEŞ
EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber: 1 lira dahi borcu olsa...

EYT kapsamında yapılan başvuruların yılsonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber: 1 lira dahi borcu olsa...

Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

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EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber: 1 lira dahi borcu olsa...

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını alabiliyor.

EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber: 1 lira dahi borcu olsa...

SSK'LILAR BAŞI ÇEKİYOR

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.

EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber: 1 lira dahi borcu olsa...

Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor.

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