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Giriş Tarihi: 17.09.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 14:15

Facebook, Apple'ın yasaklarını aşmak istiyor!

Uzun zamandan beridir Apple ve Facebook arasında fırtınalar esiyor. iOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5 güncellemesiyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu özellik uygulamaların, kullanıcıyı izni olmadan izlemesini engelliyor. Facebook, Uygulama Takibi Şeffaflığı'na karşı çıkmış, reklamverenlerin ve özellikle de küçük şirketlerin zorluklarla karşılaşacağını belirtmişti. iOS 15'le birlikte kullanıcı gizliliği bir üst seviyeye taşınacak, kullanıcılar takip edilemeyecek. Facebook bu işin üstesinden gelmek yeni yollar deneyecek görünüyor. İşte detaylar...

Facebook, Apple’ın yasaklarını aşmak istiyor!

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikle iPhone 13 serisini, Apple Watch Series 7'yi ve yeni iPad'leri tanıttı. Teknoloji devi bununla birlikte iOS 15'in de 20 Eylül'de çıkacağını açıkladı. Yeni işletim sistemi kullanıcı gizliliği ve güvenliği açısından birçok önemli yenilik içeriyor. iOS 15'le birlikte uygulamaların kullanıcıları takip etmesi engellenecek. Bu durum başta Facebook olmak üzere reklam verilen tüm uygulamaların işini zorlaştıracak.

Facebook, Apple’ın yasaklarını aşmak istiyor!

Alınan kararın reklamların doğru kişilere gösterilmesini zorlaştıracağını görmezden gelmeyen Facebook, yaptığı açıklamalarla yeni özellikler geliştirdiğini ve bunları yakın bir gelecekte kullanıma sunacağını duyurdu. Bu özellikler, Facebook ile Facebook'a ait olan WhatsApp ve Instagram'ı birbirine yakınlaştıracak gibi görünüyor. Bir süre önce sahip olduğu uygulamaları elinden çıkarmak zorunda kalabileceği konuşulan Facebook'un yeni özellikleri, söylentilerin umursanmadığını düşündürüyor.

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Facebook, Apple’ın yasaklarını aşmak istiyor!

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yakın bir gelecekte ilgilendikleri kategorileri seçme imkanıyla karşı karşıya kalacaklar. Facebook üzerinden kullanıma sunulacak bu özellik, kullanıcıların ilgi alanlarının belirlenmesini sağlayacak. Aslında bir kullanıcı, ilgilendiği bir kategoriyle ilgili paylaşımlara da kolaylıkla ulaşma imkanı yakalayacak. Ancak bu özelliğin esas amacı, kullanıcının ilgi alanına göre reklam göstermek olacak.

Facebook, Apple’ın yasaklarını aşmak istiyor!

İşletme sahipleri, Facebook, WhatsApp ya da Instagram üzerinden kullanıcıların kendileriyle mesajlaşmalarını sağlayan reklamlar satın alabiliyorlar. Facebook'un geliştirdiği başka bir özellik ile bu durumun kapsamı genişletilecek. Facebook, kullanıcı ile işletme sahibinin en muhtemel iletişiminin hangi platform üzerinden gerçekleşebileceğine karar vererek, söz konusu mesajlaşma uygulamasını otomatik olarak varsayılana alacak. Yani bir kullanıcı Messenger'ı daha fazla kullanıyorsa, işletme sahibi de o kullanıcı ile Messenger üzerinden görüşme imkanı yakalayacak. Bu özelliğin bir uzantısı olarak Instagram ve WhatsApp hesabının bağlanmasına da izin verecek olan şirket, işletme sahiplerinin WhatsApp hesaplarına Instagram üzerinden bir dokunuşla ulaşabilmeyi mümkün kılacak.

Facebook, Apple’ın yasaklarını aşmak istiyor!

Facebook'un üzerinde çalıştığı özellikler bunlarla sınırlı değil. Şirket, Facebook Business Suite'i de daha işlevsel bir hale getirecek. İşletme sahipleri, yapılan yeniliklerle e-postaları yönetebilecek, yeniden pazarlama e-postaları gönderebilecek, içerikler için bir dosya yöneticisi kullanabilecek ve paylaşılan gönderilerin hangisinin daha etkili olduğunun anlaşılmasını sağlayan istatistiklerle karşılaşabilecekler. Tüm bunlara ek olarak işletme çalışanlarına, "İş Hesabı" isimli yeni bir özellik de sunulacak. Bu özellik, çalışanların Business Manager gibi hizmetlere bireysel hesaplarından farklı bir hesapla ulaşmasını sağlayacak.

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