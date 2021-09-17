Facebook, Apple’ın yasaklarını aşmak istiyor!

İşletme sahipleri, Facebook, WhatsApp ya da Instagram üzerinden kullanıcıların kendileriyle mesajlaşmalarını sağlayan reklamlar satın alabiliyorlar. Facebook'un geliştirdiği başka bir özellik ile bu durumun kapsamı genişletilecek. Facebook, kullanıcı ile işletme sahibinin en muhtemel iletişiminin hangi platform üzerinden gerçekleşebileceğine karar vererek, söz konusu mesajlaşma uygulamasını otomatik olarak varsayılana alacak. Yani bir kullanıcı Messenger'ı daha fazla kullanıyorsa, işletme sahibi de o kullanıcı ile Messenger üzerinden görüşme imkanı yakalayacak. Bu özelliğin bir uzantısı olarak Instagram ve WhatsApp hesabının bağlanmasına da izin verecek olan şirket, işletme sahiplerinin WhatsApp hesaplarına Instagram üzerinden bir dokunuşla ulaşabilmeyi mümkün kılacak.