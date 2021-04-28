FED faiz kararı açıklandı! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığının altı çizilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

VARLIK ALIMINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı ifade edildi.