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Haberler Galeri FED faiz kararı açıklandı! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 21:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 21:41

açıklandı! ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...

fiyatları ve döviz kuru seviyeleri için piyasaların merakla beklediği açıklandı. Amerikan Merkez Bankası tarafından alınan karar ile birlikte dolar fiyatlarında da hareketlenme yaşandı. 28 Nisan tarihli karara göre kararı nasıl şekillendi ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte, Dolar/TL fiyatları ve FED faiz kararı...

FED faiz kararı açıklandı! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...

ve diğer döviz kurlarının durumu, 28 Nisan akşamı açıklanan ile birlikte araştırılmaya başlandı. Amerikan Merkez bankası yaptığı açıklamada, faiz oranını sabit tuttuğunu paylaştı. Bu kararın ardından ", kaç TL seviyesinde seyrediyor" sorusu da yatırımcılar için merak konusu oldu. İşte, kararına ilişkin detaylar ve dolar kurunda son durum...

FED faiz kararı açıklandı! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği kaydedildi. Açıklamada, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlendiği belirtildi.

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FED faiz kararı açıklandı! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI

Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiği ancak iyileşme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği belirtilerek, "Ekonominin gidişatı, aşıların ilerlemesi de dahil olmak üzere salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacaktır. Devam eden halk sağlığı krizi ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve ekonomik görünüme yönelik riskler sürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

FED faiz kararı açıklandı! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığının altı çizilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

VARLIK ALIMINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı ifade edildi.

FED faiz kararı açıklandı! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları...

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