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Haberler Galeri Fed faiz kararı açıklandı! Mart 2023 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
Giriş Tarihi: 23.03.2023 00:09 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 00:09

Fed faiz kararı açıklandı! Mart 2023 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal

Mart ayı Fed faiz kararı belli oldu. 2023'ün ilk yarısının en kritik Fed toplantısı sonuçlandı. 'Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. Banka iflasları sonrası yükselen resesyon endişeleri sonrası ilk Fed faiz kararı geldi. Buna göre Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı. Piyasalar, altın fiyatları, döviz ve hisse senetleri için Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajları takip etti. İşte altın fiyatları, döviz piyasalarının ilk tepkisi ve gelecek dönemin faiz politikasına ilişkin sinyaller...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Fed faiz kararı açıklandı! Mart 2023 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell’dan yeni sinyal

Son dakika haberleri...Fed faiz kararı ve faiz karar metni yayımlandı.'Fed faiz kararı ne olacak' sorusu ekonomi ve finans gündeminin en sıcak maddelerinden birisiydi. 2 gün süren Mart 2023 Fed toplantısı sona erdi. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer aldı.

Fed faiz kararı açıklandı! Mart 2023 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell’dan yeni sinyal

MART AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Fed faiz kararı belli oldu. Buna göre Fed fonlama faiz aralığını 25 baz puan artırarak %4,75 - %5,00 düzeyine çekti. Fed 25 baz puanlık faiz artışıyla politika faizi yüzde 4,75-5 aralığına çıkarak 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

FED'DEN YENİ SİNYAL

Piyasada ABD'de yaşanan bankacılık krizi dolayısıyla Fed'in bu toplantıyı pas geçebileceğine dair beklentiler de dile getirilmesine rağmen kuvvetli beklenti Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması yönündeydi.

Öte yandan Fed, faizi 25 baz puan artırması sonrası 2023 yılı içerisinde bir faiz artırımı daha olacağının sinyalini verdi

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Fed faiz kararı açıklandı! Mart 2023 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell’dan yeni sinyal

Fed faiz karar metninde ABD'de bankaların sağlam bir görünümü olduğunu, ancak gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğini ifade etti. Bu durum resesyon endişesi olarak yorumlandı.

Fed faiz kararı sonrası metninden çıkan sinyaller küresel piyasaları sarsan bankacılık krizine karşın Fed'in faiz artışlarından vazgeçmeyeceğini gösterse de önceki toplantılara göre daha güvercin mesajlar dikkat çekti.

FED ZORLU SINAVDA: ENFLASYON MU RESESYON MU?

İş gücü piyasasında beklenenden iyi gelen rakamlar Fed'in faiz silahını enflasyon karşısında kullanmasının önünü açtı. Ancak Silikon Vadisi bankası başta olmak üzere 3 bankanın iflas etmesi ABD ekonomi üzerinde tehlike çanlarını beraberinde getirdi. Ekonomistler 3. çeyrekten itibaren ABD ekonomisinin resesyona girmesinin güçlendiğini ifade ederken bu durum Fed'in faiz silahını çekmede elini zayıflatan yegane unsur olarak dikkat çekiyor.

Fed'in agresif faiz artırımları yapması durumunda bankacılık sektörü üzerinde baskıların artabileceği ifade edilirken, faiz indirmesi durumunda ise enflasyonda yüksek seyrin devam edeceği endişesi küresel piyasalarda hakim oldu.

Fed faiz kararı açıklandı! Mart 2023 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell’dan yeni sinyal

FED YETKİLİLERİNİN BU YIL İÇİN FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ İÇİN MEDYAN TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahminleri değişmezken, gelecek yıl için yükseltildi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"naa göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,1 olarak kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Yetkililer, 2025 yılı için tahminlerini yüzde 3,1 olarak korudu.

Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

Fed faiz kararı açıklandı! Mart 2023 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell’dan yeni sinyal

2023 YIL SONU FED FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 5,10

Fed enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış yaptı. Fed Aralık ayında artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana, Şubat ayında ise 25 baz puana indirmişti.

Fed faiz kararı ile birlikte yetkililerin faiz patikasına ilişkin öngörülerini içeren noktasal grafik de belli oldu. Noktasal grafiklere yansıyan Fed faiz beklentilerinin Aralık ayına göre değişmediği görüldü. Buna göre 2023 sonu faiz beklentisi 2023 yüzde 5,1 seviyesinde belirlendi. 2024 beklentisi ise yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseldi.

Aralık ayındaki tahminlerde zirve faiz beklentisi yüzde 5,125 seviyesindeydi. Mart ayı başında Powell faizlerin beklenenden daha yüksek seviyede belirlenebileceğini belirterek dot plotta yukarı yönlü revizyon sinyali vermişti.

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