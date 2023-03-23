Mart ayı Fed faiz kararı belli oldu. 2023'ün ilk yarısının en kritik Fed toplantısı sonuçlandı. 'Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. Banka iflasları sonrası yükselen resesyon endişeleri sonrası ilk Fed faiz kararı geldi. Buna göre Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı. Piyasalar, altın fiyatları, döviz ve hisse senetleri için Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajları takip etti. İşte altın fiyatları, döviz piyasalarının ilk tepkisi ve gelecek dönemin faiz politikasına ilişkin sinyaller...