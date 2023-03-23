Fed faiz karar metninde ABD'de bankaların sağlam bir görünümü olduğunu, ancak gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğini ifade etti. Bu durum resesyon endişesi olarak yorumlandı.

Fed faiz kararı sonrası metninden çıkan sinyaller küresel piyasaları sarsan bankacılık krizine karşın Fed'in faiz artışlarından vazgeçmeyeceğini gösterse de önceki toplantılara göre daha güvercin mesajlar dikkat çekti.

FED ZORLU SINAVDA: ENFLASYON MU RESESYON MU?

İş gücü piyasasında beklenenden iyi gelen rakamlar Fed'in faiz silahını enflasyon karşısında kullanmasının önünü açtı. Ancak Silikon Vadisi bankası başta olmak üzere 3 bankanın iflas etmesi ABD ekonomi üzerinde tehlike çanlarını beraberinde getirdi. Ekonomistler 3. çeyrekten itibaren ABD ekonomisinin resesyona girmesinin güçlendiğini ifade ederken bu durum Fed'in faiz silahını çekmede elini zayıflatan yegane unsur olarak dikkat çekiyor.

Fed'in agresif faiz artırımları yapması durumunda bankacılık sektörü üzerinde baskıların artabileceği ifade edilirken, faiz indirmesi durumunda ise enflasyonda yüksek seyrin devam edeceği endişesi küresel piyasalarda hakim oldu.