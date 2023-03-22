Son dakika haberleri...Fed faiz kararı için tüm dünyanın gözü bugün ABD'de olacak. Faiz kararı ile beraber Fed açıklaması ile para yön bulacak. Özellikle 3 bankanın iflası sonrası artan resesyon endişeleri sonrası ilk Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Bu durum Fed faiz kararı için önemi artırdı. 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta' sorusu gündemin en sıcak konuları arasında başı çekerken, altın, döviz ve hisse senedi yatırımcıları Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Mart 2023 Fed faiz kararı ne olacak? İşte kritik karar öncesi bilinmesi gerekenler...