Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Powell bu kez çok terleyecek! Mart 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:34

Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Powell bu kez çok terleyecek! Mart 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri...Fed faiz kararı için tüm dünyanın gözü bugün ABD'de olacak. Faiz kararı ile beraber Fed açıklaması ile para yön bulacak. Özellikle 3 bankanın iflası sonrası artan resesyon endişeleri sonrası ilk Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Bu durum Fed faiz kararı için önemi artırdı. 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta' sorusu gündemin en sıcak konuları arasında başı çekerken, altın, döviz ve hisse senedi yatırımcıları Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Mart 2023 Fed faiz kararı ne olacak? İşte kritik karar öncesi bilinmesi gerekenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Powell bu kez çok terleyecek! Mart 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son Fed faiz kararı ile birlikte ABD'de faiz 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltildi. Fed toplantısı sonrası başkan Jerome Powell enflasyon istenilen noktaya gelene kadar faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini vermişti. Ancak Silikon Vadesi başta olmak üzere ABD'de bankaların iflası sonrası resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Bu durum Fed'in faizde sert fren yapabileceği yönünde görüşmeleri beraberinde getirdi.

  • Peki Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
  • Mart 2023 Fed kararı ne olur?

İşte piyasadan son dakika gelişmeleriyle beraber Fed kararı ile ilgili tüm detaylar...

Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Powell bu kez çok terleyecek! Mart 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart 2023 Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Dün başlayan Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Fed kararı yüksek ve kalıcı enflasyon riskinin olduğu bir ortamda bankacılık krizinin birleştiği bir ortamda gelecek. Bu nedenle tüm dünyada piyasa aktörlerinin gözü kulağı TSI ile saatler 21:00'ı gösterdiğinde ABD'de olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Powell bu kez çok terleyecek! Mart 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

MART 2023 FED FAİZ KARARI NE OLACAK? İŞTE FAİZ BEKLENTİSİ

Altın fiyatları, döviz ve hisse senedi piyasaları için büyük önem arz eden Mart 2023 Fed toplantısı 21 Mart'ta başladı. 2 gün süren Fed toplantısı bugün sona erecek ve faiz kararı açıklanacak. ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken altın ve tahviller başta olmak üzere güvenli liman talebini artırdı. Ekonomistler artık 22 Mart'ta Fed'in faizi sabit tutabileceği beklentisinin arttığı yönünde görüş bildirdi.

Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Powell bu kez çok terleyecek! Mart 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Öte yandan enflasyonda yaşanan beklentilere paralel gerileme Fed'in faiz indirim sürecine ara verebileceği veya daha düşük bir oranda faiz artırımı yapabileceği algısını güçlendirdi. Piyasadaki fiyatlamalar Fed'in faizi sabit tutabileceği veya 25 baz puan artırım kartını kullanabileceği yönünde oluşmaya başladı.

Fed faiz kararı için nefesler tutuldu! Powell bu kez çok terleyecek! Mart 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kritik FOMC toplantısı sonrası Fed faiz kararı için açıklama gelecek. Ekonomistler Fed'in bu toplantıda faizi pas geçeceği veya 25 baz puan faiz artırıma gidebileceği yönünde 2 farklı görüş bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 50 ihtimalle faiz artırmayacağı görüşü öne çıktı.

SON DAKİKA