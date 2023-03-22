Son Fed faiz kararı ile birlikte ABD'de faiz 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltildi. Fed toplantısı sonrası başkan Jerome Powell enflasyon istenilen noktaya gelene kadar faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini vermişti. Ancak Silikon Vadesi başta olmak üzere ABD'de bankaların iflası sonrası resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Bu durum Fed'in faizde sert fren yapabileceği yönünde görüşmeleri beraberinde getirdi.

Peki Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Mart 2023 Fed kararı ne olur?

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