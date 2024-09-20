Giriş Tarihi: 20.09.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
15:56
Fırsatçı ev sahibine ceza! Bakanlık hareket geçti: Sosyal medya paylaşımlarına yanıt geldi...
Ticaret Bakanlığı Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatını 7.250.000 TL'den 9.000.000 TL'ye çıkaran emlak işletmesine 100.000 TL idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.