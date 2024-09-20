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Haberler Galeri Fırsatçı ev sahibine ceza! Bakanlık hareket geçti: Sosyal medya paylaşımlarına yanıt geldi...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:56

Fırsatçı ev sahibine ceza! Bakanlık hareket geçti: Sosyal medya paylaşımlarına yanıt geldi...

Ticaret Bakanlığı Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatını 7.250.000 TL'den 9.000.000 TL'ye çıkaran emlak işletmesine 100.000 TL idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Fırsatçı ev sahibine ceza! Bakanlık hareket geçti: Sosyal medya paylaşımlarına yanıt geldi...

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabı üzerinden Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında açıklamada bulundu.

Fırsatçı ev sahibine ceza! Bakanlık hareket geçti: Sosyal medya paylaşımlarına yanıt geldi...

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı'nın fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğini vurgulayarak ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezasının uygulandığını bildirdi.

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Fırsatçı ev sahibine ceza! Bakanlık hareket geçti: Sosyal medya paylaşımlarına yanıt geldi...

"FIRSATÇILIĞA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Yardımcısı Gürcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir.

Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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