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Haberler Galeri Türkiye'nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız
Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:42

Türkiye'nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye duyulan güveni daha da artıracaklarını vurgulayarak "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği aktarıldı.

Türkiye’nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız

"İYİLEŞMENİN KALICILIĞINI DESTEKLEYECEK"

Açıklamada, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Parasal sıkılaştırmanın, yetkililerin enflasyonu düşürme stratejisi için önemli olan liranın gerçek değer kazanmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, "Fitch, sıkı bir parasal politika duruşunun öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birleştirilmesinin enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azaltılmış dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Türkiye’nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız

"EKONOMİK PROGRAM SİYASİ LİDERLİKTEN DESTEK ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, enflasyonun bu yılı yüzde 43'te tamamlamasının beklendiği, 2025 sonunda da yüzde 21'e düşeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, cari açığın bu yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 1,9'una gerilemesinin ve 2025-2026'da ortalama yüzde 1,7 olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ancak politika geri dönüşleri riskinin hala mevcut olduğuna işaret edildi.

Türkiye’nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 3,5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi.

Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Türkiye’nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız

"EKONOMİMİZE DUYULAN GÜVENİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzeriden konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükseltti.

Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.

Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

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