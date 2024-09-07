Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
10:42
Türkiye'nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye duyulan güveni daha da artıracaklarını vurgulayarak "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı.