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Giriş Tarihi: 20.10.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:10

Fitch Türk bankaları için iyimser

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına ilişkin yaptığı analizde 2023 yılının ikinci yarısı için bankaların marjlarında hafif toparlanma kaydedileceğini öngördü.

Fitch Türk bankaları için iyimser

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektöründe yılın ikinci yarısında marjların yüksek kredi faizleri ve TÜFE endeksli tahvil getirileri sebebiyle hafif bir toparlanma sergileyebileceğini öngördü.

Fitch Türk bankaları için iyimser

Kredi derecelendirme kuruluşu yılın ikinci yarısında KKM'deki kademeli azalışlara bağlı olarak döviz mevduat paylarında ciddi bir yükseliş beklemiyor.

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Fitch Türk bankaları için iyimser

Raporda, "CET1 rasyoları genel olarak yeterli kalmayı sürdürüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Fitch Türk bankaları için iyimser

Fitch 2023 2. çeyrekte regülasyonların bankacılık kredi büyümesini etkilediğini belirterek yılın ikinci yarısında bu büyümenin düşük kalmaya devam edeceğini öngördü.

Fitch Türk bankaları için iyimser

Fitch'in Datawatch raporu Türk bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 83'ünü temsil eden 13 bankayı kapsıyor.

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