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Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:25

Fitch'den dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon beklentileri iyileşecek

Son dakika haberi: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den not artışı sonrası ilk açıklama geldi. Türkiye'de sıkı para politikasının sürmesiyle enflasyon beklentilerinin iyileşeceğini öngören Fitch, bunun için para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Fitch’den dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon beklentileri iyileşecek

Son dakika haberleri: Fitch, Türkiye'de sıkı para politikasının sürmesiyle enflasyon beklentilerinin iyileşeceğini öngörüyor.

Fitch’den dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon beklentileri iyileşecek

FİTCH'DEN NOT ARTIŞI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirterek, "Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek. Bu açıdan, para politikasında 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz." dedi.

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Fitch’den dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon beklentileri iyileşecek

Morales, Fitch Ratings'in cuma günü Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselterek not görünümünü durağan olarak belirlemesinin ardından söz konusu karara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de son genel seçimlerin ardından yaşanan politika değişikliği sonrasında ülkenin not görünümünün iyileşmeye başladığını söyleyen Morales, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğini dile getirdi.

Morales, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların iyileşmeye başlamasıyla kredi notunda da artış olduğunu ifade ederek, uluslararası rezervlerin arttığını ve bu yıl uluslararası rezervlerin temel bileşiminde ve seviyesinde iyileşme olduğunu aktardı.

Fitch’den dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon beklentileri iyileşecek

Uluslararası rezervlerdeki iyileşmenin yanı sıra kur korumalı mevduat ve dolarizasyondaki düşüşe dikkati çeken Morales, "Hükümet ve ekonomi otoritelerinin, sıkı para politikasını sürdüreceğine ilişkin güvenimiz artmış durumda. Bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine yakın olan bütçe açığının önümüzdeki yıl yüzde 3 civarında konsolide edileceğine inanıyoruz. Ayrıca, gelir politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonu düşürme süreciyle daha uyumlu olacağını düşünüyoruz. Bu önemli bir nokta çünkü Türkiye'nin önündeki en büyük zorluk enflasyon olmaya devam ediyor. Enflasyon sürdürülebilir bir patikada ve 2021'deki para politikasındaki gevşeme öncesi seviyesine yaklaşmazsa Türkiye için kırılganlık oluşturmaya devam edecek." diye konuştu.

Fitch’den dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon beklentileri iyileşecek

"EKONOMİ, 2025'TE NET İHRACAT DESTEKLİ BÜYÜME MODELİYLE DENGELENMEYİ SÜRDÜRECEK"

Morales, öte yandan, Türkiye'de bu yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 43 ve gelecek yıl sonunda yüzde 21'e gerilemesini beklediklerinin altını çizdi.

Aylık enflasyon baskılarının yavaşladığını vurgulayan Morales, "Aylık enflasyon baskıları yavaşladıkça, piyasanın enflasyon beklentileri de buna göre ayarlanacaktır. Ancak hanehalkı ve firmaların enflasyon beklentilerindeki düşüşün daha yavaş olacağını öngörüyoruz. Bu beklentilerin gerilemesi son derece önemli ama bu biraz zaman alıyor." dedi.

Morales, "Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 21 seviyesine gerileyeceğini düşündüğümüzde, bu durum para politikasında kademeli bir gevşeme gerektirecek. Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek. Bu açıdan, para politikasında 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3,5 ve 2025'te yüzde 2,8 ile görece düşük bir büyüme öngördüklerini dile getiren Morales, bu büyüme seviyesinin enflasyon beklentilerindeki yeniden dengelenme sürecini desteklediğini anlattı.

Morales, hükümetin iç talep ve dış faktörlerle desteklenen dengeli bir büyüme sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Bu büyümenin aynı zamanda öngörülebilir ve güvenilir bir politika çerçevesiyle desteklenmesi isteniyor. Bizim bakış açımız, bu ayarlamanın da bir parçası olarak daha düşük bir büyüme dönemi görüleceği. Bu kapsamda, 2025, ekonominin iç talep ve tüketim odaklı bir modelden daha net ihracat destekli bir büyüme modeline doğru yeniden dengelenmeye devam ettiği ve enflasyonun yüksek olacağı bir dönem olmaya devam edecek. Bu da dengelenme sürecinin bir parçası." şeklinde konuştu.

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