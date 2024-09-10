Fitch’den dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon beklentileri iyileşecek

"EKONOMİ, 2025'TE NET İHRACAT DESTEKLİ BÜYÜME MODELİYLE DENGELENMEYİ SÜRDÜRECEK"

Morales, öte yandan, Türkiye'de bu yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 43 ve gelecek yıl sonunda yüzde 21'e gerilemesini beklediklerinin altını çizdi.

Aylık enflasyon baskılarının yavaşladığını vurgulayan Morales, "Aylık enflasyon baskıları yavaşladıkça, piyasanın enflasyon beklentileri de buna göre ayarlanacaktır. Ancak hanehalkı ve firmaların enflasyon beklentilerindeki düşüşün daha yavaş olacağını öngörüyoruz. Bu beklentilerin gerilemesi son derece önemli ama bu biraz zaman alıyor." dedi.

Morales, "Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 21 seviyesine gerileyeceğini düşündüğümüzde, bu durum para politikasında kademeli bir gevşeme gerektirecek. Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek. Bu açıdan, para politikasında 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3,5 ve 2025'te yüzde 2,8 ile görece düşük bir büyüme öngördüklerini dile getiren Morales, bu büyüme seviyesinin enflasyon beklentilerindeki yeniden dengelenme sürecini desteklediğini anlattı.

Morales, hükümetin iç talep ve dış faktörlerle desteklenen dengeli bir büyüme sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Bu büyümenin aynı zamanda öngörülebilir ve güvenilir bir politika çerçevesiyle desteklenmesi isteniyor. Bizim bakış açımız, bu ayarlamanın da bir parçası olarak daha düşük bir büyüme dönemi görüleceği. Bu kapsamda, 2025, ekonominin iç talep ve tüketim odaklı bir modelden daha net ihracat destekli bir büyüme modeline doğru yeniden dengelenmeye devam ettiği ve enflasyonun yüksek olacağı bir dönem olmaya devam edecek. Bu da dengelenme sürecinin bir parçası." şeklinde konuştu.