Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

FİYATI 1500 TL'Yİ BULDU

600 liraya verdiğimiz kestane balı 1500 liraya yakın fiyatı buldu. Vatandaşların alım gücünde de düşme yaşandı. Biz yine de tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Bizim satışlarımız da bu durumdan etkilendi. Sonuçta yatırım yapıyorsun."