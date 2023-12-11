Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

Kahvaltı sofralarını süsleyen kestane balının fiyatı duyanları şoke etti. Mucizevi besinlerin başında gelen kestane balında rekolte azaldı. BAL ORANINDA DÜŞÜŞ VAR Sinop'ta kendi ürettiği balları satan Uğur Özdemir, 'Kestane balında 3'te 1 oranında düşüş var. Kestane ağaçlarını bir hastalık vurdu, arıları da etkiledi. Kestane ürününü de etkiledi. REKOLTENİN AZALMASIYLA FİYATLAR ARTTI Rekolte yok denecek kadar az. O yüzden fiyatlara ister istemez yansıdı. FİYATI 1500 TL'Yİ BULDU 600 liraya verdiğimiz kestane balı 1500 liraya yakın fiyatı buldu. Vatandaşların alım gücünde de düşme yaşandı. Biz yine de tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Bizim satışlarımız da bu durumdan etkilendi. Sonuçta yatırım yapıyorsun.' 'UYGUN FİYATTAN VERİYORUZ' Artan maliyetten dolayı fiyatların yükseldiğini söyleyen üretici, 'Kestane balı almak için arı hazırlıyorsun verim düşük olunca yaptığın masrafta ister istemez boşa gidiyor. Maliyetler de yükseldi. Her şey katı katına çıktı. Çerçeveler 3 liraydı 10 liraya çıktı, şeker 300 liradan 1500 liraya çıktı. Müşterilerimde etkileniyor. Haftada bir bal alan müşterilerim artık bütçesine bakıyor. MÜŞTERİSİ ZENGİN İNSANLAR OLDU İsteyenin istediği gibi alıp yeme şansı yok. Zengin müşteri geliyor ucuz diyor ama köylü vatandaş gelince bal pahalı diyor ve alamıyor. Biz de vatandaşın gözü kalmasın diye uygun fiyata vermeye çalışıyoruz.' dedi.