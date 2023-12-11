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Haberler Galeri Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:37

Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

Kahvaltı sofraları denince ilk akla gelen besin olan bal fiyatlarında artış görüldü. Bu sene kestane rekoltesinde düşüş meydana gelmesiyle kestane balı fiyatları neredeyde gram altın değerine ulaştı.

Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

Kahvaltı sofralarını süsleyen kestane balının fiyatı duyanları şoke etti. Mucizevi besinlerin başında gelen kestane balında rekolte azaldı.

Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

BAL ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

Sinop'ta kendi ürettiği balları satan Uğur Özdemir, "Kestane balında 3'te 1 oranında düşüş var. Kestane ağaçlarını bir hastalık vurdu, arıları da etkiledi. Kestane ürününü de etkiledi.

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Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

REKOLTENİN AZALMASIYLA FİYATLAR ARTTI

Rekolte yok denecek kadar az. O yüzden fiyatlara ister istemez yansıdı.

Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

FİYATI 1500 TL'Yİ BULDU

600 liraya verdiğimiz kestane balı 1500 liraya yakın fiyatı buldu. Vatandaşların alım gücünde de düşme yaşandı. Biz yine de tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Bizim satışlarımız da bu durumdan etkilendi. Sonuçta yatırım yapıyorsun."

Rekolte düştü! Fiyatı neredeyse gram altın değerine yükseldi

"UYGUN FİYATTAN VERİYORUZ"

Artan maliyetten dolayı fiyatların yükseldiğini söyleyen üretici, "Kestane balı almak için arı hazırlıyorsun verim düşük olunca yaptığın masrafta ister istemez boşa gidiyor. Maliyetler de yükseldi.

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