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Fon krizinde denetim mekanizmaları neden işlemedi? SPK manipülasyonlara nasıl göz yumdu?
Giriş Tarihi: 07.11.2026 06:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 06:15
Fon krizinde denetim mekanizmaları neden işlemedi? SPK manipülasyonlara nasıl göz yumdu?
Türkiye ekonomisini etkileyen ve binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinde herkesin aklında tek bir soru var. Denetleyici kurumlar neden uyarıları dikkate alıp harekete geçmedi? SPK göz göre göre gelen krize neden müdahale etmedi? SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında fon krizinde SPK'nın atması gereken adımları neden atmadığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte Güngör'ün o yazısı...