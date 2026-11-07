Fon krizinde denetim mekanizmaları neden işlemedi? SPK manipülasyonlara nasıl göz yumdu?

10 gün sonra yani 14 Kasım 2025'te Borsa Grubu, SPK'ya serbest fonlarla ilgili çözüm önerilerini sunduğu yazıyı gönderiyor. 2 Aralık 2025'te fonlarla ilgili FİK (Finansal İstikrar Komitesi) toplantısı yapılıyor. Komite SPK'nın alacağı makro ihtiyati tedbirler konusunda tavsiye kararı alıyor. Hatta SPK Aralık 2025'te Borsa'ya Fon Taslak Rehberi ile ilgili görüş soruyor. Borsa İstanbul, Fon Taslak Rehberi ile ilgili görüş yazısını FİK toplantısının ardından SPK'ya gönderiyor. O arada 27 Ocak 2026'da MSCI Endonezya Borsası ile ilgili uyarı yazısını yayınlıyor. Bunun akabinde, Borsa Grubu da, MSCI'nin Endonezya uyarısının benzerini Türkiye'ye de yapabileceğini, bu nedenle gerekli düzenlemenin yapılmasını isteyen mahiyette bir yazıyı SPK'ya iletiyor. 2025-2026 arasında Borsa İstanbul fonların hakim olduğu paylarda 164 tedbir alıyor. SPK'ya 28 uyarı e-postası gönderiyor, 32 bilgi notu iletiyor.



