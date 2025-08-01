Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tırı İstanbul meydanlarında! Vatandaşlarla buluşma başladı...

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen küçük paylarla büyük yatırım imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 24 Temmuz'da açıkladığı yeni nesil yatırım modeli Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesinin detaylarını anlatmak için hazırlanan "Bilgilendirme TIR ve Çadırları", İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Bilgilendirme ekipleri, vatandaşları "Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'dan nasıl alınacağı' ve 'Damla Kent projesinin detayları' hakkında bilgilendirmeye başladı.

Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile alınabilecek.