Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Köprülerin ve viyadüklerin yapımına devam edilirken, hattaki raylar Pendik'ten Söğütlüçeşme istasyonuna kadar birleştirildi. Tren raylarında son kontroller yapılırken, işçilerin de istasyonların inşaatlarında titizlikle çalışmalarına devam ettiği görüldü. Kullanılmakta olan Kaynarca tren istasyonu da gece havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ışıl ışıl beliren istasyon kartpostallık görüntüler oluşturdu.



