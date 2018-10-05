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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Projesi ve Marmaray'la entegre olan banliyö hattı çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 05.10.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 10:27
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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Kaynarca tren istasyonun gece havadan çekilen ışıl ışıl görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Projesi ve Marmaray'la entegre olan banliyö hattı havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen hatta Marmaray'a entegre olacak Haydarpaşa garına yakın kısımda çalışmaların devam ettiği görüldü.

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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Köprülerin ve viyadüklerin yapımına devam edilirken, hattaki raylar Pendik'ten Söğütlüçeşme istasyonuna kadar birleştirildi. Tren raylarında son kontroller yapılırken, işçilerin de istasyonların inşaatlarında titizlikle çalışmalarına devam ettiği görüldü. Kullanılmakta olan Kaynarca tren istasyonu da gece havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ışıl ışıl beliren istasyon kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

YOL 80 DAKİKA KISALACAK

Ankara-İstanbul Projesi ve Marmaray'la entegre olan hattın Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 185 dakikadan 105 dakikaya inecek. 42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor.

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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Marmaray'la birleşerek İstanbul'u boydan boya geçecek hattın açılmasıyla İstanbul trafiği ve metrobüslerdeki yoğunluğun hafiflemesi bekleniyor.

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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Hattın çalışmaya başlamasıyla mevcut boğaz köprülerinin de yükünün azalması hedefleniyor. Halkalı-Sirkeci ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul-Ankara arası (YHT) projesine entegrasyon için kapatılmıştı.

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Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa tren hattında son durum havadan görüntülendi

Marmaray'ın yapılması ile Ankara'dan İstanbul Pendik'e kadar gelen tren yolu, Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı'ya kadar uzayacak.

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