Gıda denetiminde bir ilk! Bakan Yumaklı: 30 ayrı ekiple aynı anda gerçekleştirildi! 35 ton ürüne el konuldu

"Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul-Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik. Bunun sonucunda 30 işletmede, olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek. Denetimlerimizle, güvenilir gıdaya ulaşma hakkı olan tüketicimizin yanında, işini hakkıyla yapan işletmelerimizi de korumuş oluyoruz. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz hız kesmeden artarak devam edecek."

✋ GÜVENİLİR GIDADAN TAVİZ YOK



🔍 Gıda denetimlerimize toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde hız kesmeden devam ediyoruz.



📍Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul - Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 AYRI… pic.twitter.com/GLOvaTTdNE — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 23, 2025