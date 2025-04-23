Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
12:16
Gıda denetiminde bir ilk! Bakan Yumaklı: 30 ayrı ekiple aynı anda gerçekleştirildi! 35 ton ürüne el konuldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde peynir satışı yapılan 58 işletmeyi denetledik." ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, gıda denetimlerine, toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.