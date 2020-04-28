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Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

'deki 'lerin global ve yerel ticarete açılan kapısı oldu. KOVID-19'un küresel bir salgına dönüşmesi ile insanların evlerinde kalmaya başlaması, elektronik ticaret hacmini de artırdı. Konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklamalarda bulunan Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk, "Tüketiciler sağlık endişeleriyle günlük tüketimlerini bile internet üzerinden karşılamaya başladılar. Bazı kategorilerde onlarca kat artan talepler görülüyor" dedi. Pamuk özellikle e-ticarete yeni başlayanların mutlaka dikkat etmesi gereken 10 altın kuralı şöyle sıraladı...

METİN CAN Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:50
Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

1- Kolay ödeme: İdeal bir ödeme uzun ve sıkıcı olmamalı, tüketici neyin nerede olduğunu sezebilmeli, güvenlik konusunda endişe hissetmemeli. Yeterli bilgilendirme ve gereksiz aşamalardan arındırılmış bir ödeme sayfası ile sepet terk oranını yüzde 31 azaltmak mümkün.

Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

2- Stokta yoksa sitede de olmasın: Satın almayı düşündüğü ürünlerden bir ya da daha fazlasının stokta olmadığını öğrenen tüketicilerin % 52'si alışveriş yapmaktan vazgeçiyor. Bu kişilerin sadece % 17'si alışveriş için aynı mağazaya geri dönüyor. Oysa gerçek zamanlı envanter takibi yapmak, bu sorunun önüne geçtiği gibi dönemsel planlamalar yapmayı ve kazanç projeksiyonunu da kolaylaştırıyor.

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Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

3-Ürün içeriğine dikkat: Tüketiciler, tıpkı fiziksel mağazalarda olduğu gibi ürün hakkında bilgi sahibi olabilmek ister. Bu hem alışveriş hem de karşılaştırabilme için önem taşır. Bir ürün sayfasını ziyaret edenlerin %76'sı teknik özellikleri, %71'i incelemeleri ve yorumları, %66'sı ürün fotoğraflarını, %13'ü ise ürün videolarını görmek istiyor.Ürün içeriğinin ayrılmaz bir parçası da görseldir. Ürünü farklı açılardan gösterebilen, renk seçeneklerini ortaya koyan fotoğrafların yanı sıra, ürün videosu ile kullanım bilgileri veya deneyimi anlatmak ürün sayfasını geliştirmeye yardımcı olur.

Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

4- Yetersiz kargo ücret bilgisi: Ürün araştırmasını tamamlayan ve ürünü satın almaya karar veren kullanıcılarda en yüksek sepet terk oranı (%55) beklenmeyen masraflar sebebiyle görülüyor. Kargoyu göndereceğiniz firma kadar, maliyetini de net bir şekilde belirtmek, müşteri deneyimini olumsuz etkilememek adına önem taşıyor.

Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

5- Filtreleme seçeneği: sitelerinin sadece yüzde 16'sı başarılı bir filtreleme deneyimi sunuyor. Kategorilere özel, ürün tiplerinin özelliklerine göre ayrım yapmayı kolaylaştıran filtreler bu alanda başarıyı artıyor. Sadece basit bir filtreleme seçeneği bile alışveriş dönüşümünü %26 artırabiliyor.

Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

6- Yetersiz ya da noksan iade politikası: E-ticarette iade oranları, ürünlerin 'el değmeden' satın alınması sebebiyle geleneksel perakendeye göre daha yüksektir. Ürün iade sürecinin kolay olacağını bilmek, aynı sitesinden alışveriş yapma oranını %92'ye çıkartıyor. Yetersiz bir iade politikası ise alışveriş oranını yüzde %80 düşürüyor.

Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

7- Eksik iletişim bilgileri: Tüketicilerin yüzde 50'den fazlası, bir markaya kolay ulaşılabilir olduğunu hissettikleri zaman güvendiklerini belirtiyor. Tüketicilerin kolay ulaşılabilir olduğunuzu hissetmeleri için iletişim bilgilerinizi ana sayfada da görünür hale getirebilirsiniz

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