Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

Türkiye'deki KOBİ'lerin global ve yerel ticarete açılan kapısı e-ticaret oldu. KOVID-19'un küresel bir salgına dönüşmesi ile insanların evlerinde kalmaya başlaması, elektronik ticaret hacmini de artırdı. Konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklamalarda bulunan Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk, "Tüketiciler sağlık endişeleriyle günlük tüketimlerini bile internet üzerinden karşılamaya başladılar. Bazı kategorilerde onlarca kat artan talepler görülüyor" dedi. Pamuk özellikle e-ticarete yeni başlayanların mutlaka dikkat etmesi gereken 10 altın kuralı şöyle sıraladı...