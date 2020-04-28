Girişimci ruhu olanlar dikkat! İşte e-ticaretin sırları...

2- Stokta yoksa sitede de olmasın: Satın almayı düşündüğü ürünlerden bir ya da daha fazlasının stokta olmadığını öğrenen tüketicilerin % 52'si alışveriş yapmaktan vazgeçiyor. Bu kişilerin sadece % 17'si alışveriş için aynı mağazaya geri dönüyor. Oysa gerçek zamanlı envanter takibi yapmak, bu sorunun önüne geçtiği gibi dönemsel planlamalar yapmayı ve kazanç projeksiyonunu da kolaylaştırıyor.