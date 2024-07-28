Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz
Giriş Tarihi: 28.07.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:48

GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri GÖKBEY İngiltere'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikte olduklarını vurgulayarak, "Biz şunu gösterdik Türkiye'de; biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şeyi yaparız ve bunu yaptık. HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu. Arkasından ATAK-2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu ve KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var." dedi.

GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, bir televizyon kanalında savunma sanayii gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, "Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikteyiz. Yerlilik oranlarında Yüzde 70-80'lere doğru gidiyor. Bazı platformlarda yüzde 100'lere ulaştı. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz." dedi.

GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

"GÖKBEY MİLLİ MOTORLA UÇTU"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, GÖKBEY'in uçuşu ile ilgili olarak "Biz şunu gösterdik Türkiye'de; biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şeyi yaparız ve bunu yaptık. HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu. Arkasından ATAK-2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu ve KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

"500 HELİKOPTER ÜRETİMİ YAPACAĞIZ"

TUSAŞ Genel Müdürü, GÖKBEY için planlanan üretim sayısını da paylaştı. "500 tane helikopter yapmayacaksak, biz bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir. 10 milyar dolar civarına çıkar bu helikopterler. Ülkelere, bölgelere satacağımızı düşündüğümüz helikopter sayısı, 500'den aşağı olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şekli şemali de güzel helikopterlerin. Bizim helikopterimiz... " diye konuştu.

GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

"HÜRJET'LERİ 2026'DA VERECEĞİZ"

HÜRJET hafif taarruz uçağı olabilecek bir uçak. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Müşteri bu ürün envanterinizde var mı diye soruyor. 17 tane şu anda. 2026'da vermeye başlayacağız. Bu ciddi bir boşluğu dolduracak. Fiyat performansı ve kalitesine baktığımız zaman daha avantajlı halinde. Türk ordusu kullanıyorsa daha prestijli hale geliyor.

GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

"AVRUPA VE ABD'YE ÜRÜN SATACAK NİTELİKTEYİZ"

ABD'li bir firma ile görüştük. "Meksika sınırında uğraşıyorsunuz, AKSUNGUR verelim" dedik. Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikteyiz.

SON DAKİKA