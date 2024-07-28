GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

"GÖKBEY MİLLİ MOTORLA UÇTU"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, GÖKBEY'in uçuşu ile ilgili olarak "Biz şunu gösterdik Türkiye'de; biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şeyi yaparız ve bunu yaptık. HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu. Arkasından ATAK-2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu ve KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var." dedi.