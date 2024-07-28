Giriş Tarihi: 28.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
15:48
GÖKBEY milli motorla uçtu! TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz
Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri GÖKBEY İngiltere'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikte olduklarını vurgulayarak, "Biz şunu gösterdik Türkiye'de; biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şeyi yaparız ve bunu yaptık. HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu. Arkasından ATAK-2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu ve KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var." dedi.