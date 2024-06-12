Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:51
Google Yetkilileri Meclis'e geliyor! Avrupa'da neyse Türkiye'de de o olacak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "dijital telif" gündemiyle 25 Haziran'da yapacakları toplantıda Google yetkililerini dinleyeceklerini belirterek, "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.