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Haberler Galeri Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:06

Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yılbaşından bu yana kademeli olarak artışını sürdüren altın fiyatları 8. kez yeni bir rekora imza attı. Ons ve gram altın yatırımcısını memnun etti. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Sert yükselişlerin ardından bir takım geri çekilmelerin olabilceğine dikkat çeken uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz indirimleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki bu fiyatttan altın alınır mı? Gram altında yeni rekor ne zaman gelecek? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Üst üste rekor kıran altın fiyatları için uzmanlar yatırımcının para kaybetmemesi için kritik detayı açıkladı. Öte yandan yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz indirimleriyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti. Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı. Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

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Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...

YATIRIMCIYA ALTIN UYARISI GELDİ

Öte yandan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı TRT Haber'de altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Yılın başından bu yana altında rekor serisi devam ediyor. Altın fiyatları sekizinci kez rekorunu tazeledi.

Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...

Ons altında 3 bin dolar bu noktada hem pisikolojik hem de teknik olarak önemli bir direnç seviyesi diyebiliriz. Satışların gelmesi durumunda kademeli olarak düşüşler gelebilir. 2850 dolar seviyelerini yakından takip edeceğiz.

Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...

Gram altında 3 bin 500 seviyesini takip ediyoruz. Altın almak isteyenler açısından altın fiyatlarının bir dip oluşturması tavsiye edilebilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var.

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