Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
20:06
Gram altında rekor üstüne rekor! Yatırımcıya kritik uyarı geldi! 4 bin 500 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yılbaşından bu yana kademeli olarak artışını sürdüren altın fiyatları 8. kez yeni bir rekora imza attı. Ons ve gram altın yatırımcısını memnun etti. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Sert yükselişlerin ardından bir takım geri çekilmelerin olabilceğine dikkat çeken uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz indirimleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki bu fiyatttan altın alınır mı? Gram altında yeni rekor ne zaman gelecek? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...