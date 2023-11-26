GSS borçları siliniyor! İşte merak edilen detaylar

AK Parti'nin yeni torba yasa teklifi içinde GSS borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının faturasının vatandaşa kesilmemesi, sistem sıkıntılarında v ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatla VERGİDE SİSTEM UZATMASI Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sisteminde meydana gelen araziler nedeniyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Bu tür ar VERGİ RİSK ANALİZLERİ: GİB, Risk Analiz Sistemi üzerinden vergiye uyum düzeyini ölçme için risk analizi yapabilecek. GİB sistemlerinde yer alan ve üçüncü kişile ÖZELLEŞTİRME VE HACİZ: Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek. Haciz zaptı elektronik NÜFUS DÜZELTMELERİ: Nüfus idarelerinden kaynaklanan maddi hataların faturasını vatandaş ödemeyecek. Nüfus idarelerince yapılan resen düzeltmelere istinaden tica EK FİYAT FARKI: TL ile ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerinin, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için ihale dokümanında fiyat farkı SPORCULARA VERGİ UZATMASI: Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dö