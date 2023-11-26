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Giriş Tarihi: 26.11.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 06:35

GSS borçları siliniyor! İşte merak edilen detaylar

Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak yeni torba yasa ile sistem hatasında vatandaş mağdur edilmeyecek. GSS borçları silinecek. Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
GSS borçları siliniyor! İşte merak edilen detaylar

AK Parti'nin yeni torba yasa teklifi içinde GSS borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının faturasının vatandaşa kesilmemesi, sistem sıkıntılarında vergiler için ek süre verilmesi gibi önemli düzenlemeler de yer aldı. AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta komisyon, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülüp yasalaştırılması bekleniyor. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

GSS borçları siliniyor! İşte merak edilen detaylar

ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak bir düzenleme teklifte yer aldı. 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece sigortaların borç yükü de hafiflemiş olacak.

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GSS borçları siliniyor! İşte merak edilen detaylar

VERGİDE SİSTEM UZATMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sisteminde meydana gelen araziler nedeniyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Bu tür arızalarda GİB'e vergi yükümlülükleri ile ilgili sürelerin uzatılması yetkisi veriliyor.

GSS borçları siliniyor! İşte merak edilen detaylar

VERGİ RİSK ANALİZLERİ: GİB, Risk Analiz Sistemi üzerinden vergiye uyum düzeyini ölçme için risk analizi yapabilecek. GİB sistemlerinde yer alan ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecek kayıtlar karşılığında "katılma payı" alınacak.

GSS borçları siliniyor! İşte merak edilen detaylar

ÖZELLEŞTİRME VE HACİZ: Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek. Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek.

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