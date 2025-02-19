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Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:37

Gümrüklerde geri dönen ürünler hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gümrüklerde geri dönen ürünlerin yüzde 35 oranında azaldığını bildirdi.

Gümrüklerde geri dönen ürünler hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gümrüklerde geri dönen ürünler konusunda yüzde 35 oranında bir azalma var" dedi.

Gümrüklerde geri dönen ürünler hakkında açıklama

"GERİ DÖNEN ÜRÜNLER KONUSUNDA YÜZDE 35 ORANINDA BİR AZALMA VAR"

Bakan Yumaklı, Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'de son 45 gün içerisinde gerçekleştirilen altı ayrı gümrük operasyonunda ele geçirilen zararlı virüsler taşıyan domates tohumlarına ilişkin soruya Yumaklı, "Denetim süreçlerini daha da sıkılaştırdık. Herhangi bir firmanın 2'den fazla ürünü geri dönmüşse hem paketleme tesisinde yada yurt dışına çıkmadan yeni bir analiz yapıyoruz. 2 kez analiz yaparak gönderiyoruz. Geri dönen ürünler konusunda yüzde 35 oranında bir azalma var" şeklinde konuştu.

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