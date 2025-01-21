Güneş enerjisinde "Altın Çağ" yaşanacak! Kalyon PV CEO'su açıkladı: Şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacağız

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde yüzde 90'a varan yerlilik sağlayan panel tedarikçisi olduklarını anımsatan Kulalı, "Türkiye'de 2035 vizyonu ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım yapılacak. Türkiye, önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağını yaşayacak, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacağız." dedi.

Kulalı, şirket olarak, gelecek dönemde küresel güneş enerjisi piyasasına katma değeri yüksek ve rekabetçi ürünler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki mevcut durumda güneş paneli, hücre, wafer, ingot gibi güneş enerjisi üretimindeki temel ürünler yanında, çip, uydu hücresi gibi katma değerli farklı segmentlere yöneleceklerini ifade eden Kulalı, "Ürün gamını geliştirmek ve yurt içi ve dışında yeni fırsatlar yakalamak adına bu kararı verdik. Ayrıca, 2025'ten itibaren Türkiye'de çip üretilmesi konusunda AR-GE çalışması yapma kararı aldık." diye konuştu.

Kulalı, geçen yıl sonu itibarıyla 3 bin 300 megavatlık güneş paneli üretildiğini, bunun 1350 megavatlık kısmının Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için kullanıldığını ifade ederek, "Kalan kısmı Türkiye'de ve yurt dışındaki GES yatırımcılarına sunuldu. ABD'ye 25 megavatın üzerinde bir güneş paneli satışımız var. Aynı zamanda Belçika, Japonya gibi ülkeleri hedefliyoruz. ABD'de uydularda kullanılmak üzere güneş paneli üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.