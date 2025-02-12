Güney Kore külçe altın satışlarını durdurdu

KÜLÇE ALTIN SATIŞLARINI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Darphane'nin web sitesinde yer alan bir bildiriye göre, tedarik ve talep yönetimi ile ilgili sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede satışlara devam etmeye çalışacağını söyledi:

Bu hamle, dünya çapındaki tüccarların metal üzerindeki potansiyel gümrük tarifeleri öncesinde ABD'ye külçe altın teslim etmek için acele etmesiyle geldi.