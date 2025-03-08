Günlük petrol üretimi 132 bin varile ulaştı! Bakan Bayraktar açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 2026'DA 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARILACAK

Bayraktar, Türkiye'nin, 2020'de Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşifle doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Keşiften yalnızca 32 ay sonra üretime başlanan sahadan mevcutta günlük 7 milyon metreküp üretim yapıldığını anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu miktar yaklaşık 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Bu anlamda Türkiye, doğal gazın keşfinden karaya ulaştırılması sürecinde önemli bir başarı gösterdi. Sahadaki petrol üretiminin Ramazan Bayramı'nda günlük 9,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Sakarya Gaz Sahası'nda hizmete alınması planlanan ve bölgedeki doğal gaz üretim miktarını artırma çalışmaları kapsamında Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yüzer Üretim Depolama Platformu (FPSO) geçen yıl eylülde Çanakkale'ye getirildi."

Bayraktar, mevcutta bakım çalışmaları devam eden FPSO'nun, mayısta Filyos'a getirileceğini, 2026'nın ikinci yarısında ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz sahasına getirilip 20 yıl süreyle günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyeceğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nın bulunduğu kıyıdan yaklaşık 160 kilometre açıkta sabitlenecek platformla söz konusu sahada doğal gaz üretiminin 2026'nın ortasında 20 milyon metreküpe ulaştırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Günlük 20 milyon metreküp gaz miktarı, 8,5 milyon konut abonesinin ihtiyacına tekabül ediyor. Bu çalışmalarla Türkiye'de bulunan hanelerin tamamının doğal gaz ihtiyacının 2028'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilen gazdan karşılanması hedefleniyor. Yeni keşifler için çalışmalar, tespit edilen yeni sahalarda sürdürülüyor. Sondaj ve sismik arama gemileriyle gaz tespit edilen kuyularda sondaj çalışmaları yürütülürken, doğal gaz potansiyeli bulunan noktalarda arama faaliyetlerine hız veriliyor. Türkiye petrol ve doğal gaz çalışmalarına devam ediyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki petrol arama kuyu sayısı yıl sonuna kadar 153 artacak."

Bakan Bayraktar, ayrıca "2025 Yılı Yatırım Programı" kapsamında enerji sektörüne yapılacak 259 milyar liralık kamu yatırımı içinde doğal gaz, petrol arama ve üretim faaliyetlerine 140,7 milyar lira, doğal gaz depolama ve iletim altyapısına 45,8 milyar lira ayrıldığını sözlerine ekledi.