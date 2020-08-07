Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Sınırlı Pozitif): Ereğli'nin 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 567,6mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 447mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 494mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış maliyetlerinin beklentimizden düşük, diğer faaliyetlerden gelirinin bir sefere mahsus gelirle beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 oranında azalarak 7.404mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %6,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %26,5 oranında azalarak 1.189mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da %21,7'den %16,1'e gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %12,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 15,3mn TL'den 204,1mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta Şirket'in bağlı ortaklığı İsdemir'in, İş Kanunu hükümleri kapsamında 2002 yılında yapılan hisse devir sözleşmesi öncesi çalışan personel haklarından doğan alacakların temini ile ilgili davadan kaynaklanan tahsilat ve tahsilat sonucunda dava tarihi sonrasında tahakkuk eden hisse devir sözleşmesi alacaklarının diğer alacaklar hesabı altında kayıtlara alınması etkili olmuştur. Şirket'in net faaliyet karı da %18 oranında azalarak 1.193mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 23,1mn TL gider, finansman tarafında ise 135,6mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 390,4mn TL finansman geliri kaydedilmişti. Böylece vergi öncesi net dönem karı %43,2 oranında azalarak 1.047mn TL olurken, 442,9mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 567,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2019'da 1.308mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.



İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 868mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 2.305mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım