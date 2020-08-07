Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 07/08/2020

gelişmeleri... 'da günün önemli neler? 7 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 07.08.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 10:10
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

7 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Sınırlı Pozitif): Ereğli'nin 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 567,6mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 447mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 494mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış maliyetlerinin beklentimizden düşük, diğer faaliyetlerden gelirinin bir sefere mahsus gelirle beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 oranında azalarak 7.404mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %6,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %26,5 oranında azalarak 1.189mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da %21,7'den %16,1'e gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %12,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 15,3mn TL'den 204,1mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta Şirket'in bağlı ortaklığı İsdemir'in, İş Kanunu hükümleri kapsamında 2002 yılında yapılan hisse devir sözleşmesi öncesi çalışan personel haklarından doğan alacakların temini ile ilgili davadan kaynaklanan tahsilat ve tahsilat sonucunda dava tarihi sonrasında tahakkuk eden hisse devir sözleşmesi alacaklarının diğer alacaklar hesabı altında kayıtlara alınması etkili olmuştur. Şirket'in net faaliyet karı da %18 oranında azalarak 1.193mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 23,1mn TL gider, finansman tarafında ise 135,6mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 390,4mn TL finansman geliri kaydedilmişti. Böylece vergi öncesi net dönem karı %43,2 oranında azalarak 1.047mn TL olurken, 442,9mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 567,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2019'da 1.308mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 868mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 2.305mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Pozitif): İsdemir'in 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 462,5mn TL ile bizim beklentimiz olan 179mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış maliyetlerinin beklentimizden düşük, diğer faaliyetlerden gelirinin bir sefere mahsus gelirle beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,5 oranında azalarak 3.530mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %16,2 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %41,7 oranında azalarak 551,7mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da %21,0'dan %15,6'a gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %7,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 21mn TL'den 161,6mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta Şirket'in İş Kanunu hükümleri kapsamında 2002 yılında yapılan hisse devir sözleşmesi öncesi çalışan personel haklarından doğan alacakların temini ile ilgili davadan kaynaklanan tahsilat ve tahsilat sonucunda dava tarihi sonrasında tahakkuk eden hisse devir sözleşmesi alacaklarının diğer alacaklar hesabı altında kayıtlara alınması etkili olmuştur. Böylece Şirket'in net faaliyet karı %28,7 oranında azalarak 640,3mn TL'ye gerilemiştir. Finansman tarafında ise 73,5mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 354,8mn TL finansman geliri kaydedilmişti. Böylece vergi öncesi net dönem karı %42,1 oranında azalarak 726,2mn TL olurken, 263,7mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 462,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2019 net dönem karı 947,8mn TL idi.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi net dönem karı 673,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 1.471mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket 6 Ağustos 2020 tarihinde Borsa İstanbul'dan 200.000 TL nominal değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu Aksa paylarının nominal değeri 629.095 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,1943)

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Koza Altın'ın 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %13,4 oranında artarak 469,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,5 oranında artarak 721,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise aynı dönemde %12,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %21,4 oranında artarak 497,5mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %67,3'den %69'a yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %23,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in net faaliyet karı da %21,2 oranında artarak 438,3mn TL olmuştur. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden 146mn TL gelir kaydedilirken, 114,4mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 469,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi net dönem karı 863,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 733,9mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artışla 202mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,8 oranında artarak 739,3mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise aynı dönemde sadece %7,9 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %21,7 oranında artarak 496,5mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %23,9 oranında artarak 68,5mn TL'ye yükselmiştir. Böylece Şirket'in net faaliyet karı da %17,2 oranında artarak 428,3mn TL olmuştur. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden 148,1mn TL gelir kaydedilmiştir. 114,1mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 462mn TL olurken, azınlık payları düşüldükten sonra ana ortaklık payı net dönem karı ise 202mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 356,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 346,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

Eis Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı 100,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 109,9mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,2 oranında azalan şirketin brüt karı da %24,2 oranında azalarak 46,8mn TL'ye gerilemiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %17,5 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden de 42,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %6,2 oranında artarak 49,4mn TL'ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 67,3mn TL gelir elde edilirken, 5,9mn TL'lik finansman ve 12,1mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin net dönem karı 100,7mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 187,9mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 101,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

SON DAKİKA