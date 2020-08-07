Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/08/2020

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Pozitif): İsdemir'in 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 462,5mn TL ile bizim beklentimiz olan 179mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış maliyetlerinin beklentimizden düşük, diğer faaliyetlerden gelirinin bir sefere mahsus gelirle beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,5 oranında azalarak 3.530mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %16,2 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %41,7 oranında azalarak 551,7mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da %21,0'dan %15,6'a gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %7,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 21mn TL'den 161,6mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta Şirket'in İş Kanunu hükümleri kapsamında 2002 yılında yapılan hisse devir sözleşmesi öncesi çalışan personel haklarından doğan alacakların temini ile ilgili davadan kaynaklanan tahsilat ve tahsilat sonucunda dava tarihi sonrasında tahakkuk eden hisse devir sözleşmesi alacaklarının diğer alacaklar hesabı altında kayıtlara alınması etkili olmuştur. Böylece Şirket'in net faaliyet karı %28,7 oranında azalarak 640,3mn TL'ye gerilemiştir. Finansman tarafında ise 73,5mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 354,8mn TL finansman geliri kaydedilmişti. Böylece vergi öncesi net dönem karı %42,1 oranında azalarak 726,2mn TL olurken, 263,7mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 462,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2019 net dönem karı 947,8mn TL idi.
İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi net dönem karı 673,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 1.471mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
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