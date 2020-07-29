Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan'ın 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 280mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 251mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 265mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan'ın 2Ç2019'deki net dönem karı 410,3mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,2 oranında azalmış ve 5.727mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki azalış yurtdışı satış gelirlerindeki %49'luk azalıştan kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2019'un aynı çeyreğine göre adetsel bazda %16 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %62 düşüş kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %38,1 oranında gerilemiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %30,1 azalışla 678,9mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı 1,2 puan artışla %11,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %25,5 azalmış ve 273,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 65,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %23 azalışla 470,9mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı da 1,5 puan artışla %8,2 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %20 azalışla 630mn TL olurken, FAVÖK marjı 2,4 puan artışla %11'e yükselmiştir. Finansman tarafında 190,5mn TL gider kaydedilmiştir. 2Ç2019'daki finansman gideri 209,6mn TL idi. Şirket 2. çeyrekte 0,1mn TL'lik vergi geliri yazmıştır. 2Ç2019'da 8,9mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 2Ç2020 net dönem karı 2Ç2019'a göre %31,8 düşüş kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,4 puanlık artışla %4,9 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi 6 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %2,4 artışla 909,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.



Şirket 2020 beklentilerini de revize etmiştir. Toplam otomotiv sektörü hacminin 670-720bin adet (Önceki 520-570bin) aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yurt içi perakende satışların 80-90bin (Önceki 55-65bin) aralığında, ihracatın 230-240bin adet (Önceki 225-235bin) aralığında, toptan satışların ise 310-330bin adet (Önceki 280-300bin adet) aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda üretim 295-305bin adet (Önceki 270-280bin adet) aralığında planlanmaktadır. 2020 yılında 130-150mn EUR sabit kıymet yatırım harcaması beklenmektedir.

Ziraat Yatırım