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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 29/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... İstanbul'da günün önemli neler? 29 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 29.07.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 10:30
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

29 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre İstanbul'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): Anadolu Cam'ın 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,6 oranında azalarak 123,3mn TL'ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 116mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in bu çeyrekteki satış gelirleri yıllık %18,8 oranında artarak 1.320mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2Ç2020'deki brüt karı da geçen yılın ikinci çeyreğine göre %22,9 oranında artarak 451mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı yıllık 120 baz puan artarak %34,2 olarak gerçekleşmiştir. Net finansman gideri geçen yılın ikinci çeyreğine göre 6,1mn TL azalarak 91,3mn TL'ye düşerken, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 75,3mn TL'lik vergi gelirinin ardından bu çeyrekte 32,2mn TL vergi gideri kaydedilmesi net dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. Şirketin vergi öncesi net dönem karı 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,6 oranında artış kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %6,8 oranında gerileyerek 239,3mn TL olmuştur.

Ziraat Yatırım

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan'ın 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 280mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 251mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 265mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan'ın 2Ç2019'deki net dönem karı 410,3mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,2 oranında azalmış ve 5.727mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki azalış yurtdışı satış gelirlerindeki %49'luk azalıştan kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2019'un aynı çeyreğine göre adetsel bazda %16 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %62 düşüş kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %38,1 oranında gerilemiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %30,1 azalışla 678,9mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı 1,2 puan artışla %11,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %25,5 azalmış ve 273,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 65,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %23 azalışla 470,9mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı da 1,5 puan artışla %8,2 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %20 azalışla 630mn TL olurken, FAVÖK marjı 2,4 puan artışla %11'e yükselmiştir. Finansman tarafında 190,5mn TL gider kaydedilmiştir. 2Ç2019'daki finansman gideri 209,6mn TL idi. Şirket 2. çeyrekte 0,1mn TL'lik vergi geliri yazmıştır. 2Ç2019'da 8,9mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 2Ç2020 net dönem karı 2Ç2019'a göre %31,8 düşüş kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,4 puanlık artışla %4,9 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi 6 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %2,4 artışla 909,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket 2020 beklentilerini de revize etmiştir. Toplam otomotiv sektörü hacminin 670-720bin adet (Önceki 520-570bin) aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yurt içi perakende satışların 80-90bin (Önceki 55-65bin) aralığında, ihracatın 230-240bin adet (Önceki 225-235bin) aralığında, toptan satışların ise 310-330bin adet (Önceki 280-300bin adet) aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda üretim 295-305bin adet (Önceki 270-280bin adet) aralığında planlanmaktadır. 2020 yılında 130-150mn EUR sabit kıymet yatırım harcaması beklenmektedir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

Galatasaray (GSRAY, Nötr): Şirket ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirkete, 2020-2021 futbol sezonu için 29mn TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29mn TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır). Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımının göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

Akbank (AKBNK, Nötr): Akbank'ın 2Ç2020'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,1 oranında artarak 1.586mn TL'ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 1.465mn TL ile piyasa beklentisi olan 1.498mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimizdeki sapmada ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket, Şubat 2020 - Nisan 2020 tarihleri arasında olduğu gibi, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretimini Ağustos ayı itibarıyla geçici süreyle durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapmıştır. Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir. Üretimi durdurma talebi olumlu karşılandığında santralin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacağı bildirilmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/07/2020

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 129,6mn TL gerçekleşerek yıllık %81,4 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek ortalama kar beklentisi 125mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %92,2 oranında artış göstererek 128,9mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 252,5mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %78,5 oranında artış göstermiştir.

Ziraat Yatırım

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