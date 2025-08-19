Hatay’a ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: Asi Nehri’nin kirlilik sorunu çözüme kavuşturulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da kentin hasar gören kanalizasyon alt yapısını da yeniliyor. Büyükçat mevkiinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak.