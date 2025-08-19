Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
12:18
Hatay'a ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: Asi Nehri’nin kirlilik sorunu çözüme kavuşturulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asi Nehri'nin kirlilik sorununu da çözüme kavuşturacak projeyle ilgili "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra alt yapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri; tertemiz suyuyla, tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak" mesajını verdi.