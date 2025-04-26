Hedef yüksek gelirli ülkeler arasında yer almak! Bakan Şimşek açıkladı: Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız

"HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'NİN YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ARASINDA YER ALMASIDIR"

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.

Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz.

Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz.

Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır."