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  • Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

Herkes araba araştırırken... 1250 lira taksitle ! İşte 2019'un son fırsatları...

2019 yılının sonuna gelmemizle birlikte sektörü ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Otomobil firmalarının ve bankaların fırsatlarından istifade etmek isteyen vatandaşlar sıfır ve otomobil fiyatlarını araştırıyor. 2020 yılına girmeden hemen önce araç satışı ile ilgili kampanyalar dikkat çekiyor. İşte 1250 lira taksitle bile alabileceğiniz otomobiller ve son fırsatlar...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 08:47
Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

Tüm dünya 2020 için geri sayıma başlamışken, sektöründe de son fırsatlar içi araştırma yapılıyor. 2019 yılının bitmesine sayılı günler kala otomotiv şirketleri ellerindeki 2019 model arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. Sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor. Üstelik bu otomobiller arasında Renault, Mitsubishi, Ford, Opel, Volksvagen, Citroen, Toyota, Fiat, Nissan, Honda, Skoda gibi markalar da yer alıyor.

Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

Kamu bankalarının uyguladığı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz avantajıyla sıfır araba almak mümkün hale geldi. Faiz avantajı 31/12/2019 tarihinde sona eriyor.

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Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

Ayrıca hurda indirimi ile 15 bin liraya kadar daha ucuza da araba alabilirsiniz. Hurda teşviği süresi de 31/12/2019 tarihinde bitiyor.

Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

2020 yılının gelmesine az bir süre kala arabaların fiyatlarında bir miktar yükseliş beklentisi ortaya çıktı. Bazı markalar 2020'yi beklemeden 3 ile 7 bin lira arasında zammı 1 Aralık itibariyle uygulamaya başladı.

Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

İşte sıfır ve ucuza alınacak arabalar

Volkswagen Polo 1.0

Düz vites

112 bin 900 lira

Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

Citroen

30 bin liraya 12 ay vadede yüzde 0 faiz

50 bin liraya 12 ayda yüzde 0.59 faiz

Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

Toyota Corolla

1.6 Vision düz vites 127 bin 100 lira

50 bin liraya yüzde 0.69 faiz oranı ve 36 ay vade

Toyota Yaris 1.0 Life 100 bin 500 lira

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