Herkes sahibinden ikinci el araba araştırırken... 1250 lira taksitle otomobil! İşte 2019'un son fırsatları...

Tüm dünya 2020 için geri sayıma başlamışken, otomobil sektöründe de son fırsatlar içi araştırma yapılıyor. 2019 yılının bitmesine sayılı günler kala otomotiv şirketleri ellerindeki 2019 model arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. Sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor. Üstelik bu otomobiller arasında Renault, Mitsubishi, Ford, Opel, Volksvagen, Citroen, Toyota, Fiat, Nissan, Honda, Skoda gibi markalar da yer alıyor.