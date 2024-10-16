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Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:41

Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü 'Hizmet yerli fatura yabancı' yazısında Türkiye'de ticaret yapan bazı firmalar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Güngör, bazı şirketlerin sundukları hizmet karşılığında faturalarını vergisi daha düşük olan Balkan ülkelerinde kestiklerini ifade ederek, "Ne buradaki hizmetin parası Türkiye'de kalıyor ne de Maliye'nin kasasına vergi giriyor. Anlayacağınız, Türkiye transit ülke gibi…" dedi.

DİLEK GÜNGÖR
Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde Türkiye'de yaptıkları iş karşılığında faturasını Karadağ, Estonya gibi vergileri daha düşük olan ülkelerden kesen şirketleri kaleme aldı.

Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…

"TÜRKİYE TRANSİT ÜLKE GİBİ..."

Bugünkü yazısında Türkiye'de ticaret yapan bazı firmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Türkiye'de yapılan ticarette Balkan ülkelerinin faturalarına dikkat çekti. Güngör, Türkiye'yi transit ülke gibi kullanan firmalar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

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Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…

HİZMET YERLİ FATURA YABANCI

Ne bu demeyin. Son dönemde vergi cenneti adalar afişe olunca Doğu Avrupa ülkeleri öne çıkmıştı. Türkiye'de yapılan ticarette Balkan ülkelerinin faturalarına sıkça rastlanıyordu.

Yani şöyle…

Siz Türkiye sınırında bir ticaret ya da alışveriş yapıyorsunuz. Yaptığınız alışverişin ya da hizmetin karşılığında karşı taraftan bir fatura istiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, fatura Montenegro (Karadağ), Estonya gibi gelir ve kurumlar vergisinin düşük olduğu ülkelerden kesilmiş Şirketler bu saydığım ülkelerde firma kuruyor. Türkiye'de yaptıkları iş karşılığında bu ülkelerde kurdukları firmalardan fatura kesiyor. Parayı da yurtdışındaki banka hesabına göndertiyor.

Ne buradaki hizmetin parası Türkiye'de kalıyor ne de Maliye'nin kasasına vergi giriyor. Anlayacağınız, Türkiye transit ülke gibi

Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…

BİR NEVİ, OFFSHORE ADALARI GİBİ

Karadağ'da resmi rakamlara göre yaklaşık 8 bin Türk şirketi faaliyet gösteriyor, ancak bu rakam buzdağının sadece görünen kısmı… Çünkü, fatura kesimi amacıyla kurulan birçok şirket, o ülkelerin vatandaşları adına kayıtlı. Balkanlar genelinde yaygın olan bu yöntem, vergi yükümlülüklerini hafifletmek isteyen birçok işletme tarafından tercih ediliyor. Çünkü, Karadağ'da yüzde 9 ve yüzde 15 gibi düşük gelir ve kurumlar vergisi oranları sunuluyor. Estonya'da şirketler, yüzde 20 oranında Kurumlar Vergisi ödüyor. Diğer Balkan ülkelerinde ise bu oran, çeşitli teşviklerle yüzde 5 ila 12 arasında değişiyor.

Bir nevi, offshore adaları gibi

Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…

"TÜRK İŞADAMINDA YÖNTEM ÇOK…"

Biliyorsunuz, Türk işadamları vergi cenneti adalarda şirket kurup Türkiye'de kazandıklarını aktarırdı. Ülkeden çıkardıkları parayı İsviçre'deki bankalara istiflerdi ya da Londra'da emlak peşinde koşardı. Veyahut bu şirketlerden fatura keserdi. Offshore adalar ayyuka çıkınca daha bakir olan Doğu Avrupa ülkeleri son dönemde gözde olmaya başlamıştı.

Diyebilirsiniz ki, küresel asgari kurumlar vergisi var. Malum, OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma projesi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 140 ülke tarafından onaylandı. Bu saydığım ülkeler de anlaşmayı imzaladı. Ancak vergi yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve işyerlerinin asgari birtamamlayıcı vergilemeye tabi tutulmasını içeriyor. Türkiye de bu vergiyi alacak almasına da daha çok büyük şirketler kapsamda. Dolayısıyla yıllık hasılatı daha düşük olan şirketler yine yolunu bulmaya devam edecek.

Ne diyeyim?

Yazık, bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı istediği kadar vergiyi artırmaya çalışsın.

Türk işadamında yöntem çok…

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