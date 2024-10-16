Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
09:41
Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü 'Hizmet yerli fatura yabancı' yazısında Türkiye'de ticaret yapan bazı firmalar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Güngör, bazı şirketlerin sundukları hizmet karşılığında faturalarını vergisi daha düşük olan Balkan ülkelerinde kestiklerini ifade ederek, "Ne buradaki hizmetin parası Türkiye'de kalıyor ne de Maliye'nin kasasına vergi giriyor. Anlayacağınız, Türkiye transit ülke gibi…" dedi.