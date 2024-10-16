Hizmet yerli fatura yabancı! Bir nevi, offshore adaları gibi…

HİZMET YERLİ FATURA YABANCI

Ne bu demeyin. Son dönemde vergi cenneti adalar afişe olunca Doğu Avrupa ülkeleri öne çıkmıştı. Türkiye'de yapılan ticarette Balkan ülkelerinin faturalarına sıkça rastlanıyordu.

Yani şöyle…

Siz Türkiye sınırında bir ticaret ya da alışveriş yapıyorsunuz. Yaptığınız alışverişin ya da hizmetin karşılığında karşı taraftan bir fatura istiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, fatura Montenegro (Karadağ), Estonya gibi gelir ve kurumlar vergisinin düşük olduğu ülkelerden kesilmiş… Şirketler bu saydığım ülkelerde firma kuruyor. Türkiye'de yaptıkları iş karşılığında bu ülkelerde kurdukları firmalardan fatura kesiyor. Parayı da yurtdışındaki banka hesabına göndertiyor.

Ne buradaki hizmetin parası Türkiye'de kalıyor ne de Maliye'nin kasasına vergi giriyor. Anlayacağınız, Türkiye transit ülke gibi…