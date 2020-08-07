Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrikçi marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde edilen arı zehri, daha sonra camdan kazınarak saklanıyor. Bu aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakmış oluyor. Kendi arılarıyla da yetinmeyen Almışlar; Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere giderek diğer arıcılardan hem arı zehri toplamaya hem de arı zehri üretimini öğretmeye de başladı.