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Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

'da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar altından daha değerleri olan arı zehrini üretti. Gramı yurt dışına 700 lira, kilogramı ise 700 bin liraya satılan özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Almışlar, "Yurt dışında kozmetik ve ilaç sektörlerine göre değişmekte. Kozmetik sektöründe şu anda 550 liradan alıyor. İlaç sektörü ise bunu 100 dolar ile bin lira arasında alıyor. Kozmetik sektörü çok yoğun kullanıyor. Yüz maskesi ve ağrı kesici kremlerde arı zehri kullanılıyor. İlaç sektöründe ise başta romatizma hastalıkları, çeşitli kanser ilaçlarının denemelerinde arı zehri kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:27
Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

'nın Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, kendi bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği arıcılığı geliştirdi. Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken üretimini öğrenen Almışlar, dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 400 liradan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı.

Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrikçi marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde edilen , daha sonra camdan kazınarak saklanıyor. Bu aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakmış oluyor. Kendi arılarıyla da yetinmeyen Almışlar; Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere giderek diğer arıcılardan hem arı zehri toplamaya hem de arı zehri üretimini öğretmeye de başladı.

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Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Murat Almışlar, bu yüzden gramla satıldığını belirtti. Bir gram elde edebilmek için 15 bin civarında arının çalıştığını anlatan Almışlar yurt dışından taleplerin arttığını söyledi. 500 gram civarında arı zehrini Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gönderen Almışlar, bu sezon 1 kilogram arı zehri elde etmeyi hedefliyor.

Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

"ARI ZEHRİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYEN BİR ÜRÜNDÜ"

2012'den bu yana yaptığını belirten Almışlar, "2012'den bu yana hobi olarak arıcılık yapıyorum. Başlangıçta meyve bahçemizde çiçeklenme döneminde arı ihtiyacı olduğundan dolayı 2 kovan arı aldık. Daha sonra ben arıya aşık oldum. Daha sonra da arılarımızı çoğaltarak hobi amaçlı devam ettik. 2017 yılında bu arıcılıktan daha fazla kazanç elde edebilir miyiz diye arayışa girdiğimizde üretimini seçtik. Arı zehri Türkiye'de üretilmeyen bir üründü. O dönemlerde arı zehri üretimi için gerekli aparat Türkiye'de bulunmuyordu. Biz kendimiz nasıl yapabileceğimizi araştırdık. 2018 yılında aparatı kendimiz yaptık. İlk yıllar arı zehrinin nasıl üretilebileceğini öğrenmeye çalıştık. Denemelerle elde ettiğimiz düşük miktarlarda ürünün satışını yaptık. Daha sonra da 2019-2020 yılında artık profesyonelce arı zehrini toplayarak yurt dışına satışını yapıyoruz" dedi.

Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

Avrupa Birliği ülkelerinden için talep olduğunu ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapamadıklarını belirten Almışlar, "Avrupa Birliği ülkelerinde çok güzel talepler var. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden çok fazla talep var. Ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı bu ülkelere gönderim yapamıyoruz.

Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi ülkelere daha rahat gönderim yapabiliyoruz. Yeni Zelanda ve Avusturalya'ya şu anda numuneler gönderiyoruz. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'yle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer olursa önümüzdeki yıl da o ülkelere gönderimini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

Arı zehrinin toplanması sırasında arılara zarar verilmediğini belirten Almışlar, " arılara hiçbir şekilde zarar vermeden hafif bir elektrik verilerek toplanan bir ürün. Tellerin altında bir camımız var. O cama arının zehrinin bırakılması sağlanıyor. Arı zehrini o cama bırakıyor ve yaşamına devam ediyor. O daha sonra bıçak yardımıyla kazınarak -18 derecede saklanıyor" dedi.

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