Hobi olarak başladı! Şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor...

"ARI ZEHRİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYEN BİR ÜRÜNDÜ"

2012'den bu yana arıcılık yaptığını belirten Almışlar, "2012'den bu yana hobi olarak arıcılık yapıyorum. Başlangıçta meyve bahçemizde çiçeklenme döneminde arı ihtiyacı olduğundan dolayı 2 kovan arı aldık. Daha sonra ben arıya aşık oldum. Daha sonra da arılarımızı çoğaltarak hobi amaçlı devam ettik. 2017 yılında bu arıcılıktan daha fazla kazanç elde edebilir miyiz diye arayışa girdiğimizde arı zehri üretimini seçtik. Arı zehri Türkiye'de üretilmeyen bir üründü. O dönemlerde arı zehri üretimi için gerekli aparat Türkiye'de bulunmuyordu. Biz kendimiz nasıl yapabileceğimizi araştırdık. 2018 yılında aparatı kendimiz yaptık. İlk yıllar arı zehrinin nasıl üretilebileceğini öğrenmeye çalıştık. Denemelerle elde ettiğimiz düşük miktarlarda ürünün satışını yaptık. Daha sonra da 2019-2020 yılında artık profesyonelce arı zehrini toplayarak yurt dışına satışını yapıyoruz" dedi.



