Haberler

Galeri

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınacak! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınacak! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Bu yıl kamuda önemli iş fırsatları var. 160 bin kişilik istihdam için düğmeye basıldı. 80 bin kişi toplum yararına çalışacak, 20 bin öğretmen, Jandarma'ya 27 bin 180 personel, 16 bin sağlıkçı alınacak. İşte kamu kurumları personel alımları...

Giriş Tarihi: 22.02.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





