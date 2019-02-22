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  • Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınacak! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınacak! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Bu yıl kamuda önemli iş fırsatları var. 160 bin kişilik istihdam için düğmeye basıldı. 80 bin kişi toplum yararına çalışacak, 20 bin öğretmen, Jandarma'ya 27 bin 180 personel, 16 bin sağlıkçı alınacak. İşte kamu kurumları personel alımları...

Giriş Tarihi: 22.02.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 10:12
Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınacak! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet; bu yıl kamuda yüzbinlerce istihdam gerçekleştirecek. Kamu kurumları, yaklaşık 160 bin için düğmeye bastı.

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

27 BİN 180 PERSONEL

Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 planlanıyor.

20 BİN YENİ ÖĞRETMEN

Bu ay 20 bin öğretmen ataması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha gerçekleştirecek. Ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak.

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Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

8 BİN BEKÇİ

10 bin bekçi göreve başlamaya hazırlanırken, Mart ayında 8 bin için yeniden ilana çıkılacak.

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

TYP KAPSAMINDA 80 BİN KİŞİ

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında ilk etapta 80 bin kişi işe alınacak. Sağlık, Adalet, Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ilana çıktı.

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

7 BİN 303 ADLİYE PERSONELİ

2019'da 71 bin 697 olan adliye personeli sayısının 79 bine çıkarılması hedefleniyor.

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

BİN 200 SÖZLEŞMELİ

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılı KPSS'ye giren adaylar arasından farklı unvanlarda toplam bin 200 sözleşmeli yapacak.

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

Hükümet düğmeye bastı! 160 bin personel alınaca! 2019 Kamu kurumları personel alımları

16 BİN SAĞLIKÇI

Sağlık Bakanlığı; doktor, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, diş hekimi ve sağlık memurları olmak üzere 16 bin çalışan alacak.

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