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Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:16

İFM, doğal gaz ticaretinin de merkezi olacak! BOTAŞ ve Gazprom yol haritasını çizecek

Türkiye'de doğal gaz ticaret merkezi kurulmasına yönelik son yıllarda önemli altyapı yatırımları yapıldığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir işletme şirketi kurmayı planladıklarını söyledi.

İFM, doğal gaz ticaretinin de merkezi olacak! BOTAŞ ve Gazprom yol haritasını çizecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuşmacı olarak katıldığı ve aynı zamanda Rus yetkililerle görüşmelerde bulunduğu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) "İstanbul Finans Merkezi'nde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom ortaklığında bir işletme şirketi kurmayı planlıyoruz." dedi.

İFM, doğal gaz ticaretinin de merkezi olacak! BOTAŞ ve Gazprom yol haritasını çizecek

TÜRKİYE-RUSYA ARASINDA DOĞAL GAZ VE NÜKLEER İŞ BİRLİĞİ

Türkiye için enerji konusunda doğal gaz ve nükleerin öne çıkan konular arasında yer aldığını dile getiren Bayraktar, bu iki konuda Rusya ile yoğun bir işbirliğinin yürütüldüğünü söyledi.

SPIEF'te gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye'nin enerjideki hedeflerini anlattıklarını ifade eden Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte neler yapmayı planladığımızı anlatarak, işbirliği imkanlarını da değerlendirdik." dedi.

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İFM, doğal gaz ticaretinin de merkezi olacak! BOTAŞ ve Gazprom yol haritasını çizecek

Bakan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de doğal gaz ticaret merkezi kurulmasıyla ilgili bir hedef ortaya koyduklarına işaret ederek, "Bu hedefle alakalı yaptığımız ve bundan sonra yapacaklarımızın bir anlamda yol haritasını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

İFM, doğal gaz ticaretinin de merkezi olacak! BOTAŞ ve Gazprom yol haritasını çizecek

Türkiye'de doğal gaz ticaret merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, "Doğal gaz merkeziyle alakalı tabii ki en önemli konulardan birisi altyapının, fiziki altyapının buna hazır olmasıdır. Türkiye de özellikle son yıllarda yaptığı yatırımlarla bu konuda çok önemli çalışmalar kaydetti. Şimdi İstanbul Finans Merkezi'nde BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir işletme şirketi kurmayı planlıyoruz." dedi.

Söz konusu plan doğrultusunda görüşmeler yaptıklarını anlatan Bayraktar, gelecek aylarda somut çalışmaları ortaya koyup ticaret merkezini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

İFM, doğal gaz ticaretinin de merkezi olacak! BOTAŞ ve Gazprom yol haritasını çizecek

TÜRKİYE'DE DOĞAL KAYNAK TİCARETİ PLANLANIYOR

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde nükleerin tuttuğu önemli yere işaret eden Bayraktar, "Nükleer, Türkiye'nin enerji portföyünde ve vizyonunda da önemli bir yer ifade ediyor. Zira özellikle Türkiye'nin hem baz yükte temiz enerji elde etmesi açısından ve uzun dönemde enerji ihtiyacını, arz güvenliğini sağlaması açısından nükleer oldukça büyük bir öneme sahip." diye konuştu.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü anlatarak, "30 bin civarında insan şu anda orada hummalı bir şekilde özellikle ilk reaktörü önümüzdeki aylarda devreye alabilmemiz için bir çaba gösteriyor. Burada ilgili muhataplarımızla buna ilişkin çalışmalarımızı da değerlendirdik." dedi.

Türkiye'nin 2050'ye kadar toplam 12 reaktör ve 15 bin megavatlık nükleer güce ulaşmayı hedeflediğinin altını çizen Bayraktar, bununla ilgili Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'la istişareler yürüttüklerini kaydetti.

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