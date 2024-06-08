İFM, doğal gaz ticaretinin de merkezi olacak! BOTAŞ ve Gazprom yol haritasını çizecek

TÜRKİYE'DE DOĞAL KAYNAK TİCARETİ PLANLANIYOR

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde nükleerin tuttuğu önemli yere işaret eden Bayraktar, "Nükleer, Türkiye'nin enerji portföyünde ve vizyonunda da önemli bir yer ifade ediyor. Zira özellikle Türkiye'nin hem baz yükte temiz enerji elde etmesi açısından ve uzun dönemde enerji ihtiyacını, arz güvenliğini sağlaması açısından nükleer oldukça büyük bir öneme sahip." diye konuştu.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü anlatarak, "30 bin civarında insan şu anda orada hummalı bir şekilde özellikle ilk reaktörü önümüzdeki aylarda devreye alabilmemiz için bir çaba gösteriyor. Burada ilgili muhataplarımızla buna ilişkin çalışmalarımızı da değerlendirdik." dedi.

Türkiye'nin 2050'ye kadar toplam 12 reaktör ve 15 bin megavatlık nükleer güce ulaşmayı hedeflediğinin altını çizen Bayraktar, bununla ilgili Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'la istişareler yürüttüklerini kaydetti.