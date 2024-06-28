İhracatta rekor! Bakan Bolat açıkladı: 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yükseği...

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34,3 AZALDI

Ocak-mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalışla 56 milyar 33 milyon dolardan 36 milyar 805 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 64,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta yüzde 9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi. Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayısta 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,7 olarak belirlendi.

İmalat sanayisinin payı yüzde 94,8

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta mayısta imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta mayısta ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,1 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 70, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.