İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...

CEZALAR GÖNDERİLECEK

Bireysel satışta 3'ü aşan satışların yönetmelikte ticari satış olarak kabul edildiğini hatırlatan Bolat, "Yaklaşık 4.800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlar ya kendileri, ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar...