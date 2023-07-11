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Haberler Galeri İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 06:33

İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otoda tebdili kıyafetle denetim yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 4.800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Savunma istendi, ceza gönderilecek" dedi.

ERDEM ANILAN
İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomotivdeki denetimleri tebdili kıyafetle yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız ve stokçuluk faaliyetine ceza kestiler" dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısında konuşan Bolat, '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırının süresini uzattıklarını, yetkili satıcılar üzerindeki kısıtlamayı bireysel satıcılara da getirdiklerini kaydetti.

İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...

CEZALAR GÖNDERİLECEK

Bireysel satışta 3'ü aşan satışların yönetmelikte ticari satış olarak kabul edildiğini hatırlatan Bolat, "Yaklaşık 4.800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlar ya kendileri, ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar...

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İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...

Akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi, savunmaları alınıp, cezalar kendilerine gönderilecek. İkinci el satışların 31 Aralık'a kadar sıfır araç fiyatından daha yüksek olamayacağı yasağını da getirdik" dedi.

İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...

NOTERLER BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ

İlan sitelerinin 15 Temmuz'dan itibaren sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldığını söyleyen Bolat, "Siteler bu ilanları koymak isteyenleri uyaracak, buna uyulmazsa 300 bin liraya kadar ceza kesilecek.

İkinci el otoda bunu yapan yandı! Tebdili kıyafetle denetim...

Türkiye Noterler Birliği'yle de işbirliği sağlandı, 15 Temmuz itibarıyla Noterler de yılda 3'ten fazla bireysel satışı gerçekleştirmeyecekler" dedi.

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