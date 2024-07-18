İkinci el otomobilde liderler belli oldu! İşte en çok tercih edilen markalar...

HAFİF TİCARİDE DOBLO ÖNE ÇIKIYOR
Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 407 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.
Doblo haziran ayında 3 bin 968 ile yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.
Ford Tourneo Courier 3 bin 767 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 532 satışla üçüncü sırada yer aldı.
Satış sayısında bu modelleri, 1859 ile Ford Transit, 1843 ile VW Caddy, 1822 ile Ford Tourneo Connect, 1650 ile VW Transporter, 1270 ile Renault Kangoo, 1024 ile Peugeot Partner ve 1008 ile de Citroen Berlingo izledi.
En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 72'sini oluşturdu.