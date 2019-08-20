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İnanılmaz fiyat! 40 bin TL'ye hangi otomobiller satın alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

İnanılmaz fiyat! 40 bin TL'ye hangi otomobiller satın alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Sahibinden otomobil almak isteyenler uygun fiyata hangi araçları satın alabileceklerini araştırıyorlar. Bu nedenle 2. el uygun otomobil fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, çok uygun fiyata ideal araçlara sahip olabileceğinizi biliyor musunuz? Bu soruların cevaplarını arayanlar için uygun fiyata otomobillerin listesini derledik. 2. el otomobillere Ramazan Bayramı ile başlayan ilgi sürerken 2. el piyasası son yıllarda büyük bir rekabet içerisinde. Sizce 40 bin TL ve civarında bir bütçe ile hangi otomobillere sahip olunabilir? Otomobilleri sahibinden almak isteyenler için işte birbirinden uygun ve rağbet gören otomobiller. Bakın hangi araçlar var.