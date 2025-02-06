Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:22
İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım kredi indirimli ürün listesi yayımlandı: İşte tavuk yoğurt, kahve, deterjan...
Tarım kredi indirimli ürün listesi belli oldu. 4-10 şubat haftası boyunca geçerli olacak fiyatlar ve Tarım Kredi katalog tüm tüketiciler tarafından merak ediliyor. Tarım Kredi Marketleri gıdadan temizlik maddelerine kadar pek çok ürünün fiyat listesi yayımladı. Yoğurt, peynir ve tavuk fiyatları dikkat çekti. İşte tüm detaylar...