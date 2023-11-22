İndirim günlerinde sahte sitelere dikkat! İşte vatandaşı dolandırıcılıktan koruyacak öneriler

SİTEYİ KONTROL EDİN

Uzmanlar, vatandaşları internet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığının birkaç kez kontrol etmek gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, "Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir.