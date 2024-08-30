İnternet abone sayısı 93,33 milyona ulaştı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye dünya ortalamasını solladı

"TÜRKİYE'DE İLETİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137'ye ulaştığını, sabit şebeke abone sayısının ise 9 milyon 396 bin 107 olduğunu vurgulayarak, "2023 yılı itibariyle ülkemizde internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artarak yüzde 87,1'e ulaştı. Nüfusumuzun internet kullanımı ise dünya ortalaması yüzde 67'nin oldukça üzerindedir. Ülkemizdeki internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artmıştır. Haberleşme ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi. Hızla gelişen ve değişen dünyada bağlantının herkes için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan internet teknolojilerini kullanıyor. Son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kat etti. Sabit ve mobil genişbant internet abone sayımız geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı. Bunların 73 milyon 715 bin 377'si mobil, 19 milyon 600 bin 230'u sabit ve 6 milyon 753 bin 379'u fiber abonesidir." diye konuştu.