Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:15
İnternet abone sayısı 93,33 milyona ulaştı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye dünya ortalamasını solladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptıkları 275 milyar dolarlık yatırım ile bu alanlarda önemli gelişmeler kat ettiklerini vurgulayarak "2023 yılı itibarıyla ülkemizde internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artarak yüzde 87,1'e ulaştı. Nüfusumuzun internet kullanım oranı yüzde 67 olan dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Sabit ve mobil genişbant internet abone sayımız geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı." dedi.