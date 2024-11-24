Irak’tan siyah altın yeniden akacak: Hedef günlük 1.4 milyon varil!

Enerjide tam bağımsızlık hedefi çerçevesinde atılan adımlara bir yenisi Irak petrolü ile ekleniyor. 25 Mart 2023 tarihinde kesilen petrol akışının yeniden başlaması için Irak ile süren temaslar olumlu yönde ilerliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Yakında iyi bir gelişme bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yaptık, inşallah boru hattı açılır" sözleriyle sinyalini verdiği Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'nın yeniden açılması ile günlük 1.4 milyon varil kapasiteli hat yeniden devreye girecek. Irak hattın kapalı kaldığı 20 ayda 20 milyar dolarlık zarara uğradı.

Irak-Türkiye petrol boru hattı Mart 2023'te Erbil ile Bağdat yönetimleri arasında petrol gelirlerinin kime gideceği yönündeki anlaşmazlık nedeniyle durdurulmuştu. Nisan 2024'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Irak'a yaptığı ziyaret sonrası hattın yeniden işlevsel hale gelmesine ilişkin umutlar yeşerirken, geçen süreçte Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam etti.