Irak’tan siyah altın yeniden akacak: Hedef günlük 1.4 milyon varil!

ENERJİNİN KALBİ TÜRKİYE'DE ATIYOR
Bölgenin enerji üssü olma noktasında emin adımlarla ilerleyen Türkiye, önemli petrol ve doğalgaz boru hatlarına da köprü vazifesi görüyor. Türkiye'de yer alan transit boru hatları ve özellikleri şu şekilde:
-IRAK-TÜRKİYE HAM PETROL BORU HATTI (ITP)
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, 27 Ağustos 1973 tarihinde, Türkiye ile Irak arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Irak'ın Kerkük ve diğer üretim sahalarında üretilen ham petrolün Ceyhan Deniz Terminali'ne ulaştırılması amacıyla inşa edildi. 986 kilometre uzunluğundaki ilk hat 1976 yılında işletmeye alındı ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleştirildi.
Birinci boru hattına paralel olan ve inşaat çalışmaları 1985 yılında başlayan ikinci boru hattı 1987 yılında tamamlandı. Bu boru hattı ile yıllık taşıma kapasitesi 70,9 milyon tona yükseltildi.
-BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN ANA İHRAÇ HAM PETROL BORU HATTI (BTC)
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi'nde üretilecek petrolün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması amaçlandı. BTC boru hattının 1076 kilometrelik Türkiye bölümü BOTAŞ tarafından yapıldı. Hat ile Azeri petrolünün yanı sıra üretime bağlı olarak Türkmen ve Kazak petrolleri de taşınabiliyor.