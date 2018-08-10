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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'ni 'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. 'Yeni Ekonomi Modeli'nin açıklandığı toplantıya Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere birçok oda ve birlik başkanı, banka genel müdürleri, sektör temsilcileri ve aralarında önde gelen holdinglerin yönetim kurulu başkanları da katılım sağladı.

Giriş Tarihi: 10.08.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 17:58
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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti
İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

İş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli'ni değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlediği toplantıda açıkladı.

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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti
İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

İŞ DÜNYASI TOPLANTIDA

Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, Akbank YKB Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO'su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, üst düzey yöneticileri,

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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti
İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding YKB Ferit Şahenk, Vakıfbank GM, Acıbadem Grubu YKB Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding YK Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman,

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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti
İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

Çalık Holding YKB Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Akfen Holding YK Üyesi Pelin Akın,, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir işadamı Grubu katıldı.

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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti
İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni ekonomi yaklaşımında, tüm piyasa paydaşlarımızla daha etkin iletişim ve güvenin sağlanması prensibimiz olacak." dedi.

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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti
İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

Albayrak, "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık yeni bir Türkiye yolculuğunda güçlü ve emin adımlarla ilerlemesi için yeni bir süreci başlattıklarını kaydetti.

Yeni döneme bu anlamda bakıldığında yeni bir ekonomi yaklaşımı paylaşacaklarını birçok ortamda ifade ettiklerini aktaran Albayrak, "Türkiye'nin hakikaten son 16 yıldır AK Parti iktidarı döneminde ekonomik olarak bir üst lige çıktığı başarılı bir süreci var." diye konuştu.

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İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti
İş dünyası 'Yeni Ekonomik Model' toplantısını yakından takip etti

Albayrak, yeni sistem ile bakan sayısının azaltıldığını anımsatarak, daha hızlı, dinamik, aktif bir sisteme kavuşulmasıyla birlikte yeni bir düzeye çıkılacağını ifade ettiğini hatırlattı.

Bugünün kendisi için çok heyecan verici olduğunu aktaran Albayrak, şunları anlattı:

"Bugün bu yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı yapıyoruz. Tabii ki detayları eylüldeki OVP özelinde atacağımız adımlar noktasında, bugüne kadar yaptığımız istişare toplantılarının benzerlerinde sık bir şekilde ortaya koyarak ifade edeceğiz. İş insanlarımız, ekonomistlerimiz, akademisyenlerimizle teorik olarak yaptığımız bu toplantılara devam edeceğiz. Esas konu bugün bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için gerekli noktalarda nasıl bir yol haritası çizmesi noktasında birçok toplantılar yaptık."

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