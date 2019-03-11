İşinin patronu oldu, 25 kişiye istihdam sağladı

Sonuna kadar destekliyorum. Bugünlere geldik çok şükür. Ben de burada servis şoförlüğü yapıyorum. Muhasebe bölümünü takip ediyorum. Bu kadar büyüyeceğimiz hiçbir zaman aklımıza gelmezdi. Bir erkeğin de eşine böyle destek olması çok güzel. Ben hep yanındayım, yanında da olacağım" dedi.