İşinin patronu oldu, 25 kişiye istihdam sağladı

Evli ve 2 çocuk annesi Emine Kocabıyık, 2004 yılında tekstil atölyesinde makineci olarak işe başladı. İşe başladığında hiçbir tecrübesi olmayan Emine Kocabıyık, 10 yıl boyunca çeşitli tekstil atölyelerinde çalışarak kendini geliştirdi. Şefliğe kadar yükselen Kocabıyık, çalıştığı yerde haksızlığa uğrayınca işi bıraktı. 2015 yılında 2 kişiyle kendi atölyesini kuran Emine Kocabıyık, diktiği etek ve penyeleri halk pazarında satmaya başladı. Kocabıyık'ın şansı, medikal ürün ihracı yapan bir firma temsilcinin kendisini fark etmesiyle değişti.