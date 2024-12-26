Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
09:25
İstanbul Boğazı'na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...
Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Asya ile Avrupa arasında kesintisiz yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşımacılığına imkan verecek demiryolu hattı projesinde son viraja girildi. 4.5 milyar dolara mal olması beklenen demiryolu hattı için 2 milyar dolarlık kredi anlaşmasında Dünya Bankası ile nihai sürece girildi.