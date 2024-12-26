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Haberler Galeri İstanbul Boğazı'na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:25

İstanbul Boğazı'na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...

Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Asya ile Avrupa arasında kesintisiz yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşımacılığına imkan verecek demiryolu hattı projesinde son viraja girildi. 4.5 milyar dolara mal olması beklenen demiryolu hattı için 2 milyar dolarlık kredi anlaşmasında Dünya Bankası ile nihai sürece girildi.

BARIŞ ŞİMŞEK
İstanbul Boğazı’na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...

Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının yoğun ilgisi sürerken, Dünya Bankası ile 2 milyar dolarlık kredi temininde önemli aşama kaydedildi.

İstanbul Boğazı’na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...

4.5 MİLYAR DOLARA İNŞA EDİLECEK

2025'te demiryolu hattının ihale edilmesi hedeflenirken, ihale sonrasında hattın inşasının 4-5 yıl sürmesi hedefleniyor. Toplam 4.5 milyar dolara mal olacak tren hattı ile Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca demir yolu güzergahı, Marmaray hattının Çayırova mevkisinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıp, devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanacak. Söz konusu demir yolu hattı, 120 kilometre uzunluğunda olacak, yük ve yolcu taşımacılığı olarak işletilecek. Ayrıca proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak. Demiryolu hattı bir gidiş, bir geliş iki şeritli olacak.

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İstanbul Boğazı’na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...

AVRUPA VE ASYA DEMİRYOLU İLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Tren hattı projesi ile Avrupa ve Asya, Pekin ve Londra Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlanacak. Raylı sistem, Edirne'den İzmit'e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı birbirine bağlanacak.

İstanbul Boğazı’na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...

KALKINMA YOLUNUN CAN DAMARI OLACAK

Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün mevcutta Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaştırılırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu projesiyle, buradaki kısıtlı kapasite ve kısıtlı saat kullanımı artık tüm zamanlara yayılacak. Kalkınma Yolu Projesi, kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak.

Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu projesi kapsamında Pekin'den yola çıkan bir yük Londra'ya Ümit Burnu'ndan 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan 35 günde ulaşabilirken Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayacak güzergah Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye ve oradan Avrupa'ya kadar gidecek. Söz konusu yükün süresi bu güzergahta toplam 25 güne düşecek.

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