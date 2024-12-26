İstanbul Boğazı’na demir nakış! Tarih açıklandı: 120 kilometre uzunluğunda demiryolu ağı geliyor...

KALKINMA YOLUNUN CAN DAMARI OLACAK

Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün mevcutta Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaştırılırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu projesiyle, buradaki kısıtlı kapasite ve kısıtlı saat kullanımı artık tüm zamanlara yayılacak. Kalkınma Yolu Projesi, kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak.



Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu projesi kapsamında Pekin'den yola çıkan bir yük Londra'ya Ümit Burnu'ndan 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan 35 günde ulaşabilirken Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayacak güzergah Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye ve oradan Avrupa'ya kadar gidecek. Söz konusu yükün süresi bu güzergahta toplam 25 güne düşecek.