İstanbul Boğazı’na yeni demiryolu! Bakan Uraloğlu: Uluslararası kredi kuruluşlarının projeye ilgisi yoğun

"KALKINMA YOLU PROJESİ, AVRUPA'NIN HER ÜLKESİNE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK"

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne değinerek, projenin Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağını belirtti.

2030'da tamamlanması planlanan projenin Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar uzanan yaklaşık 1200 kilometrelik otoyol ve demir yolu inşasını içerdiği bilgisini paylaşan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Kalkınma Yolu koridoru ile ilişkili, Ovaköy'den Edirne'ye kadar 2 bin 94 kilometrelik güzergahta demir yolu ve 1923 kilometrelik güzergahta kara yolu altyapısını geliştiriyoruz. Burada yeri gelmişken belirtmek istiyorum ki Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının son zamanlarda çok yoğun bir ilgisinin olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Özellikle Dünya Bankasının yakın ilgisini ifade etmek isterim. 2025'in ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlanması hususunda somut adımlar atacağımızı da sizlere burada söyleyebilirim."

Uraloğlu, ulaşım politikalarında küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamanın ve güncel tutmanın en önem verdikleri konuların başında geldiğini kaydederek, Türkiye'yi hava yollarından deniz yollarına, kara yolundan demir yollarına çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir lojistik merkezine dönüştürdüklerini dile getirdi.

Ülkenin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkeyi baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Bugün toplam 68 bin 494 kilometrelik kara yolu ağımızın 29 bin 590 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'sini de bölünmüş yol ağlarıyla birbirine bağlamış durumdayız. 2002'de 1714 kilometre olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan 2 bin 82 kilometrelik yol ağıyla 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Köprüsü'nün yanı sıra Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu gibi mega kara yolu projelerini kamu-özel sektör işbirliğiyle kısa sürede tamamlayarak hizmete sunduk." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, şu anda bölünmüş yolların uzunluğunun toplam yol ağının yüzde 43'ünü oluşturmasına karşın, bütün yol ağındaki hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 83'üne bu bölünmüş yolların hizmet verdiğini belirtti.

Bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşların yıllık 739 milyon saat ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladığını aktaran Uraloğlu, "Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira iş gücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz. Ayrıca son 22 yılda yapılan yatırımlarla trafik kazalarında 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısını da yüzde 77 oranında azaltmış olduğumuzu iftiharla söylemek isterim." ifadelerini kullandı.