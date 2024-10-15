İstanbul Boğazı’na yeni demiryolu! Bakan Uraloğlu: Uluslararası kredi kuruluşlarının projeye ilgisi yoğun

"BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA EGZOZ EMİSYONLARINI YILLIK YAKLAŞIK 5,27 MİLYON TON AZALTTIK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, kara yolu sektörünün ulaştırmadan kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 94,8'inden sorumlu olduğunu ya da kaynağı olduğunu bildiklerinin altını çizerek, kara yolu taşımacılığının iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yapılacak dönüşümlerin tam da merkezinde yer aldığını söyledi.
Kara yolundaki emisyon payını azaltmak için kara yolu yük taşımacılık payını daha sürdürülebilir ulaşım modlarına aktarmaya yönelik çalışmalara da devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Ayrıca, insan ve çevre odaklı akıllı ulaşım çözümleri geliştirerek, sürdürülebilir ve etkin bir hareketlilik ekosistemi oluşturmayı da hedefliyoruz. Sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışıyla ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız doğrultusunda kara yolu yolcu ve yük taşımacılığı payını yüzde 72'den yüzde 57'ye düşürürken, demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
Bu doğrultuda, 2023'te 13 bin 919 kilometre olan demir yolu ağını 2028'de 17 bin 287 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yıllık demir yolu yolcu sayısının 25 milyondan 270 milyona, yük taşımacılığının ise 32 milyon tondan 448 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Aynı zamanda, limanlar, sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerle bağlantılı iltisak hatlarını artırmayı ve lojistik merkez sayısını 28'e çıkarmayı hedefliyoruz."
Uraloğlu, "Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım" hedefi doğrultusunda da ulaşım altyapısının çevresel etkilerini azaltmaya devam ettiklerini bildirdi.
Bölünmüş yollar sayesinde seyahat sürelerinin kısalmasıyla trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını yıllık yaklaşık 5,27 milyon ton azalttıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bu kapsamda, Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planlarımızı oluşturduk. Enerji verimliliği ve çevreci ulaşımın teşvik edilmesi için yürürlüğe giren yönetmelikler sayesinde yakıt tüketiminin azaltılması, alternatif yakıtların kullanımı ve elektrikli skuter gibi yeni nesil mobilite çözümlerinin yaygınlaştırılmasını da sağlıyoruz." dedi.