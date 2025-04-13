Giriş Tarihi: 13.04.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
13:56
İstanbul Havalimanı tarih yazacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 'Üçlü Pist Operasyonu' başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda "Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları" uygulamasının 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Avrupa'da uygulamayı hayata geçiren ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak "İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş yapabilecek. Üç uçak da eş zamanlı olarak kalkış yapabilecek." ifadelerini kullandı.